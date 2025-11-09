https://ria.ru/20251109/peskov-2053777513.html
В Кремле объяснили позицию России по запрету ядерных испытаний
В Кремле объяснили позицию России по запрету ядерных испытаний - РИА Новости, 09.11.2025
В Кремле объяснили позицию России по запрету ядерных испытаний
Россия не собирается нарушать обязательства по запрету ядерных испытаний, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2025
В Кремле объяснили позицию России по запрету ядерных испытаний
Песков: Россия не планирует нарушать обязательства по запрету ядерных испытаний