В Кремле объяснили позицию России по запрету ядерных испытаний
13:57 09.11.2025 (обновлено: 15:05 09.11.2025)
В Кремле объяснили позицию России по запрету ядерных испытаний
В Кремле объяснили позицию России по запрету ядерных испытаний
Россия не собирается нарушать обязательства по запрету ядерных испытаний, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2025
В Кремле объяснили позицию России по запрету ядерных испытаний

Песков: Россия не планирует нарушать обязательства по запрету ядерных испытаний

Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия не собирается нарушать обязательства по запрету ядерных испытаний, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний и мы не собираемся этого делать", — сказал он.
Ядерные испытания как проблема невеликой Америки
7 ноября, 09:26
Ядерные испытания как проблема невеликой Америки
7 ноября, 09:26
Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин не давал указания приступить к подготовке ядерных испытаний: сначала нужно понять, нужно ли России это делать. Такое решение должно быть обоснованным и выверенным, подчеркнул Песков. При этом он предупредил, что Россия будет вынуждена действовать зеркально, если США или любая другая страна проведут такие испытания.

На совещании Совета безопасности в среду министр обороны Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне Новая Земля. Путин поручил собрать дополнительную информацию, проанализировать и внести согласованные предложения о возможном начале подготовки таких испытаний.

Россия открыла новую эру геополитического сдерживания
30 октября, 11:38
Россия открыла новую эру геополитического сдерживания
30 октября, 11:38
Считать ядерными испытания "Буревестника" и "Посейдона" в корне неверно, отметил пресс-секретарь президента. Он заявил, что Москва ждет разъяснений от Вашингтона по этому поводу.

На прошлой неделе Трамп распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.

Россия в октябре успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон", способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, и ракету "Буревестник" с ядерным двигателем.

«

"Речь идет, во-первых, о средстве доставки, и речь не идет о ядерном взрыве. Это ядерный движитель или двигатель, поэтому это совершенно разные темы", — сказал Песков.

Ракета "Буревестник": стратегическое оружие России с ядерным двигателем
28 октября, 14:21
Ракета "Буревестник": стратегическое оружие России с ядерным двигателем
28 октября, 14:21
Путин на заседании Совбеза назвал заявления президента США о возобновлении ядерных испытаний серьезным вопросом. Россия всегда неукоснительно придерживалась Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планов отойти от обязательств у нее нет, подчеркнул глава государства.

Ситуация вокруг ДВЗЯИ

В 1996 году вступил в силу Договор о всеобъемлющем запрете испытаний ядерного оружия. К нему присоединились 187 государств, но ратифицировали только 178, в том числе Россия. США, Китай и Израиль до сих пор этого не сделали. Причем страны, владеющие ЯО, взяли на себя добровольное обязательство не проводить испытания.
В 2023-м Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ. Как пояснили в МИД, это решение связано с блокирующей позицией США: Вашингтон уже 30 лет не предпринимает никаких усилий, чтобы ратифицировать договор. В то же время Москва готова вернуться к этому вопросу, как только то же самое сделает Вашингтон.
"Поистине кошмарный". На Западе схватились за голову из-за "Посейдона"
31 октября, 19:54
"Поистине кошмарный". На Западе схватились за голову из-за "Посейдона"
31 октября, 19:54
 
Россия Дмитрий Песков Безопасность США Владимир Путин межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник" Посейдон (подводный беспилотник) Ядерное оружие Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)
 
 
