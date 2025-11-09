https://ria.ru/20251109/peskov-2053776552.html
Путин не давал приказ начать подготовку ядерных испытаний, заявил Песков
Путин не давал приказ начать подготовку ядерных испытаний, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не давал указания приступить к подготовке ядерных испытаний, сначала нужно понять, нужно ли России это делать, сообщил... РИА Новости, 09.11.2025
Путин не давал приказ начать подготовку ядерных испытаний, заявил Песков
Песков: решение о подготовке ядерных испытаний должно быть обоснованным