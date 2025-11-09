Рейтинг@Mail.ru
Путин не давал приказ начать подготовку ядерных испытаний, заявил Песков - РИА Новости, 09.11.2025
13:49 09.11.2025
Путин не давал приказ начать подготовку ядерных испытаний, заявил Песков
Путин не давал приказ начать подготовку ядерных испытаний, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не давал указания приступить к подготовке ядерных испытаний, сначала нужно понять, нужно ли России это делать, сообщил... РИА Новости, 09.11.2025
Путин не давал приказ начать подготовку ядерных испытаний, заявил Песков

Песков: решение о подготовке ядерных испытаний должно быть обоснованным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не давал указания приступить к подготовке ядерных испытаний, сначала нужно понять, нужно ли России это делать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
“Президент не давал указания приступить к подготовке. Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься", - передаются слова Пескова в Telegram-канале "Вести".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Лавров рассказал детали о поручении Путина по ядерным испытаниям
Вчера, 17:52
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий Песковмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"Безопасность
 
 
