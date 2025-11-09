Рейтинг@Mail.ru
Стало известно количество пенсионеров в России
01:56 09.11.2025 (обновлено: 06:08 09.11.2025)
Стало известно количество пенсионеров в России
Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 октября 2025 года составило более 40,6 миллиона человек, следует из данных Социального фонда России, с... РИА Новости, 09.11.2025
Стало известно количество пенсионеров в России

© РИА Новости / Павел Лисицын
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 октября 2025 года составило более 40,6 миллиона человек, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, численность пенсионеров на учете в системе Соцфонда составила 40,662 миллиона по состоянию на 1 октября текущего года.
Из них число работающих пенсионеров составило 7,354 миллиона, а неработающих — 33,308 миллиона.
