Стало известно количество пенсионеров в России
Стало известно количество пенсионеров в России - РИА Новости, 09.11.2025
Стало известно количество пенсионеров в России
09.11.2025
2025-11-09T01:56:00+03:00
2025-11-09T01:56:00+03:00
2025-11-09T06:08:00+03:00
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600886278_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dcd48750ad469c1c737d169eb2d683b4.jpg
Стало известно количество пенсионеров в России
Число пенсионеров в России к октябрю составило более 40,6 миллиона человек
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 октября 2025 года составило более 40,6 миллиона человек, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, численность пенсионеров на учете в системе Соцфонда составила 40,662 миллиона по состоянию на 1 октября текущего года.
Из них число работающих пенсионеров составило 7,354 миллиона, а неработающих — 33,308 миллиона.