Паром Seabridge вернулся в Трабзон

СТАМБУЛ, 9 ноя — РИА Новости. Паром Seabridge, с которого не разрешили высадить пассажиров в Сочи, вернулся в Турцию, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline Мустафа Чакыр.
"Паром благополучно прибыл в порт Трабзона. Турецкие пассажиры покинули его, а остальные 18 остались на борту — они подождут свои авиарейсы, запланированные на понедельник", — рассказал он.
Ранее Чакыр сообщал РИА Новости, что паром вернется обратно в Трабзон лишь после того, как высадит пассажиров в Сочи и заберет новых. Он отмечал, что запасы продовольствия рассчитаны на десять дней и при необходимости их легко пополнить с берега.
Паромная линия Сочи — Трабзон — Сочи действовала с 1993-го по сентябрь 2011 года. О возобновлении рейда грузопассажирской переправы говорилось еще в 2023 году, когда глава Торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этого судно Seabridge, тем не менее тогда эти планы не осуществились.
Судно построили в Италии в 1991 году. Оно рассчитано на 450 пассажиров, при этом на 93 местах в отдельном зале установлены самолетные кресла, остальные же расположены в каютах и обеспечены всеми удобствами. Судно прошло реновацию в 2024 году. Паром рассчитан на перевозку 221 легкового автомобиля. Его длина — 126 метров, ширина — 18,5. Судно имеет восемь палуб, половина из них — пассажирские.
Отказ в пропуске
Вечером в среду паром с 20 пассажирами вышел в первый за 14 лет рейс. Спустя 12 часов он подошел к Сочи, где более суток ждал швартовки в нескольких километрах от берега. Дно парома осмотрели водолазы. В пятницу около 13:50 мск судно направилось в сторону внутреннего рейда порта.
Спустя более 2,5 суток ожидания Seabridge так и не получил разрешения на заход. Пассажиры были готовы вернуться в Турцию, при этом у многих из них сгорели авиабилеты. Как сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян, компания обеспечила пассажиров билетами в нужных им направлениях.
По словам Туркменяна, заход судна в порт был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия Сочи — Трабзон — Сочи официально зарегистрирована в российском Минтрансе, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года. Однако администрация Краснодарского края в комментарии агентству заявила, что остались нерешенные вопросы по части безопасности.
До этого, 16 октября, Seabridge выполнил тестовый рейс, который был необходим для отработки маршрута и правил захода в порт, но он не был завершен по техническим причинам. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил в тот же день, что рейс выполнили без согласия принимающей стороны, назвав такую ситуацию недопустимой. По его словам, власти Кубани готовят обращение в Минтранс о невозможности организации работы парома.