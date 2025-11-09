Паром Seabridge вернулся в Трабзон

СТАМБУЛ, 9 ноя — РИА Новости. Паром Seabridge, с которого не разрешили высадить пассажиров в Сочи, вернулся в Турцию, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline Мустафа Чакыр.

« "Паром благополучно прибыл в порт Трабзона . Турецкие пассажиры покинули его, а остальные 18 остались на борту — они подождут свои авиарейсы, запланированные на понедельник", — рассказал он.

Ранее Чакыр сообщал РИА Новости, что паром вернется обратно в Трабзон лишь после того, как высадит пассажиров в Сочи и заберет новых. Он отмечал, что запасы продовольствия рассчитаны на десять дней и при необходимости их легко пополнить с берега.

Паромная линия Сочи — Трабзон — Сочи действовала с 1993-го по сентябрь 2011 года. О возобновлении рейда грузопассажирской переправы говорилось еще в 2023 году, когда глава Торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этого судно Seabridge, тем не менее тогда эти планы не осуществились.

Судно построили в Италии в 1991 году. Оно рассчитано на 450 пассажиров, при этом на 93 местах в отдельном зале установлены самолетные кресла, остальные же расположены в каютах и обеспечены всеми удобствами. Судно прошло реновацию в 2024 году. Паром рассчитан на перевозку 221 легкового автомобиля. Его длина — 126 метров, ширина — 18,5. Судно имеет восемь палуб, половина из них — пассажирские.

Отказ в пропуске

Вечером в среду паром с 20 пассажирами вышел в первый за 14 лет рейс. Спустя 12 часов он подошел к Сочи, где более суток ждал швартовки в нескольких километрах от берега. Дно парома осмотрели водолазы. В пятницу около 13:50 мск судно направилось в сторону внутреннего рейда порта.

Сергей Туркменян , компания обеспечила пассажиров билетами в нужных им направлениях. Спустя более 2,5 суток ожидания Seabridge так и не получил разрешения на заход. Пассажиры были готовы вернуться в Турцию , при этом у многих из них сгорели авиабилеты. Как сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", компания обеспечила пассажиров билетами в нужных им направлениях.

По словам Туркменяна, заход судна в порт был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия Сочи — Трабзон — Сочи официально зарегистрирована в российском Минтрансе, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года. Однако администрация Краснодарского края в комментарии агентству заявила, что остались нерешенные вопросы по части безопасности.