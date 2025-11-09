Рейтинг@Mail.ru
Паром Seabridge вернулся в Трабзон - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 09.11.2025 (обновлено: 19:25 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/parom-2053804765.html
Паром Seabridge вернулся в Трабзон
Паром Seabridge вернулся в Трабзон - РИА Новости, 09.11.2025
Паром Seabridge вернулся в Трабзон
Паром Seabridge, с которого не разрешили высадить пассажиров в Сочи, вернулся в Турцию, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline Мустафа Чакыр. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T18:03:00+03:00
2025-11-09T19:25:00+03:00
трабзон (провинция)
сочи
происшествия
турция
россия
туризм
новости - туризм
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053754261_0:83:2989:1764_1920x0_80_0_0_888466a554c2ca87e5acf95e3e628fee.jpg
https://ria.ru/20251108/rossijane-2053598378.html
трабзон (провинция)
сочи
турция
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Паром Трабзон — Сочи в турецком порту
Паром Трабзон — Сочи отправился из турецкого порта в первый рейс за 14 лет. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-11-09T18:03
true
PT0M22S
Паром "Трабзон - Сочи"
Рейсы парома "Трабзон - Сочи" будут выполняться дважды в неделю, из России - по понедельникам и четвергам. На борту можно будет расплатиться рублями. На первом видео – подробно о том, как выглядит судно. А на втором – тот самый шторм, из-за которого первый рейс парома между городами за 14 лет перенесли с сегодняшнего дня на следующую неделю.
2025-11-09T18:03
true
PT3M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053754261_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8bb76c52cb765fb847f95f7930d8900b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
трабзон (провинция), сочи, происшествия, турция, россия, туризм, новости - туризм, в мире, краснодарский край
Трабзон (провинция), Сочи, Происшествия, Турция, Россия, Туризм, Новости - Туризм, В мире, Краснодарский край
Паром Seabridge вернулся в Трабзон

Паром Seabridge вернулся в Трабзон, россияне будут ждать авиарейсы на судне

© РИА Новости / Сергей Кулаков | Перейти в медиабанкПаром Seabridge
Паром Seabridge - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Сергей Кулаков
Перейти в медиабанк
Паром Seabridge. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 9 ноя — РИА Новости. Паром Seabridge, с которого не разрешили высадить пассажиров в Сочи, вернулся в Турцию, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline Мустафа Чакыр.
«
"Паром благополучно прибыл в порт Трабзона. Турецкие пассажиры покинули его, а остальные 18 остались на борту — они подождут свои авиарейсы, запланированные на понедельник", — рассказал он.
Ранее Чакыр сообщал РИА Новости, что паром вернется обратно в Трабзон лишь после того, как высадит пассажиров в Сочи и заберет новых. Он отмечал, что запасы продовольствия рассчитаны на десять дней и при необходимости их легко пополнить с берега.
Паромная линия Сочи — Трабзон — Сочи действовала с 1993-го по сентябрь 2011 года. О возобновлении рейда грузопассажирской переправы говорилось еще в 2023 году, когда глава Торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этого судно Seabridge, тем не менее тогда эти планы не осуществились.
Судно построили в Италии в 1991 году. Оно рассчитано на 450 пассажиров, при этом на 93 местах в отдельном зале установлены самолетные кресла, остальные же расположены в каютах и обеспечены всеми удобствами. Судно прошло реновацию в 2024 году. Паром рассчитан на перевозку 221 легкового автомобиля. Его длина — 126 метров, ширина — 18,5. Судно имеет восемь палуб, половина из них — пассажирские.

Отказ в пропуске

Вечером в среду паром с 20 пассажирами вышел в первый за 14 лет рейс. Спустя 12 часов он подошел к Сочи, где более суток ждал швартовки в нескольких километрах от берега. Дно парома осмотрели водолазы. В пятницу около 13:50 мск судно направилось в сторону внутреннего рейда порта.
Спустя более 2,5 суток ожидания Seabridge так и не получил разрешения на заход. Пассажиры были готовы вернуться в Турцию, при этом у многих из них сгорели авиабилеты. Как сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян, компания обеспечила пассажиров билетами в нужных им направлениях.
По словам Туркменяна, заход судна в порт был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия Сочи — Трабзон — Сочи официально зарегистрирована в российском Минтрансе, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года. Однако администрация Краснодарского края в комментарии агентству заявила, что остались нерешенные вопросы по части безопасности.
До этого, 16 октября, Seabridge выполнил тестовый рейс, который был необходим для отработки маршрута и правил захода в порт, но он не был завершен по техническим причинам. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил в тот же день, что рейс выполнили без согласия принимающей стороны, назвав такую ситуацию недопустимой. По его словам, власти Кубани готовят обращение в Минтранс о невозможности организации работы парома.
Пассажиры регистрируются на рейс в международном аэропорту Антальи в Турции - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Россияне совершили максимальное с 2021 года количество поездок в Турцию
Вчера, 07:04
 
Трабзон (провинция)СочиПроисшествияТурцияРоссияТуризмНовости - ТуризмВ миреКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала