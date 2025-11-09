https://ria.ru/20251109/opasnost-2053739182.html
В Брянской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2025
