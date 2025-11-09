Рейтинг@Mail.ru
"Чистые гестаповцы!" В Одессе произошла потасовка с силовиками - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/odessa-2053813308.html
"Чистые гестаповцы!" В Одессе произошла потасовка с силовиками
"Чистые гестаповцы!" В Одессе произошла потасовка с силовиками - РИА Новости, 09.11.2025
"Чистые гестаповцы!" В Одессе произошла потасовка с силовиками
Жители Одессы попытались отбить мужчину у сотрудников ТЦК, силовики применили слезоточивый газ, сообщает украинское издание "Политика страны". РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T19:25:00+03:00
2025-11-09T19:25:00+03:00
в мире
одесса
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053812881_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ab217851d49c4e3f703a6db0b8856e0.jpg
https://ria.ru/20251109/draka-2053796199.html
https://ria.ru/20251108/ukraina-2053680119.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Попытка мобилизации курьера в Одессе
В Одессе сотрудники ТЦК пытались мобилизовать курьера
2025-11-09T19:25
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053812881_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_74f5736c7b76fb795826cd5651ed649f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина
В мире, Одесса, Украина
"Чистые гестаповцы!" В Одессе произошла потасовка с силовиками

В Одессе сотрудники ТЦК применили газ против вступившихся за их жертву

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Жители Одессы попытались отбить мужчину у сотрудников ТЦК, силовики применили слезоточивый газ, сообщает украинское издание "Политика страны".
"Во время попытки задержания мужчины возникла потасовка. Парень оказал сопротивление, после чего его начали силой скручивать. В конфликт вмешались прохожие, сотрудники применили газ", — говорится в сообщении.
Драка на концерте Светланы Лободы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Украинцы устроили массовую драку на концерте Лободы
16:23
На кадрах видно, как военкомы и сотрудники полиции пытаются со всех сторон скрутить мужчину, который уже почти лежит на земле. Рядом с ним плачет женщина.
В конфликт вмешались прохожие, которые не смогли остаться равнодушными.
"Ты не полиция, ты из СС, садист, гестапо! Чистые гестаповцы!" — выкрикивали они.
После начала конфликта на Украине киевский режим ввел всеобщую мобилизацию в стране. Мужчинам запретили выезд из республики. При этом сам процесс мобилизации чаще всего носит насильственный характер. В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
В украинской Виннице автомобиль с сотрудниками военкомата сбил мужчину - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Виннице машина с сотрудниками военкомата несколько раз сбила мужчину
Вчера, 16:39
 
В миреОдессаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала