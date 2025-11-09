https://ria.ru/20251109/odessa-2053813308.html
"Чистые гестаповцы!" В Одессе произошла потасовка с силовиками
"Чистые гестаповцы!" В Одессе произошла потасовка с силовиками - РИА Новости, 09.11.2025
"Чистые гестаповцы!" В Одессе произошла потасовка с силовиками
Жители Одессы попытались отбить мужчину у сотрудников ТЦК, силовики применили слезоточивый газ, сообщает украинское издание "Политика страны". РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T19:25:00+03:00
2025-11-09T19:25:00+03:00
2025-11-09T19:25:00+03:00
в мире
одесса
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053812881_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ab217851d49c4e3f703a6db0b8856e0.jpg
https://ria.ru/20251109/draka-2053796199.html
https://ria.ru/20251108/ukraina-2053680119.html
одесса
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053812881_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_74f5736c7b76fb795826cd5651ed649f.jpg
Попытка мобилизации курьера в Одессе
В Одессе сотрудники ТЦК пытались мобилизовать
курьера
2025-11-09T19:25
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина
"Чистые гестаповцы!" В Одессе произошла потасовка с силовиками
В Одессе сотрудники ТЦК применили газ против вступившихся за их жертву
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Жители Одессы попытались отбить мужчину у сотрудников ТЦК, силовики применили слезоточивый газ, сообщает украинское издание "Политика страны
".
"Во время попытки задержания мужчины возникла потасовка. Парень оказал сопротивление, после чего его начали силой скручивать. В конфликт вмешались прохожие, сотрудники применили газ", — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как военкомы и сотрудники полиции пытаются со всех сторон скрутить мужчину, который уже почти лежит на земле. Рядом с ним плачет женщина.
В конфликт вмешались прохожие, которые не смогли остаться равнодушными.
"Ты не полиция, ты из СС, садист, гестапо! Чистые гестаповцы!" — выкрикивали они.
После начала конфликта на Украине
киевский режим ввел всеобщую мобилизацию в стране. Мужчинам запретили выезд из республики. При этом сам процесс мобилизации чаще всего носит насильственный характер. В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.