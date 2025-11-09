Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

"Чистые гестаповцы!" В Одессе произошла потасовка с силовиками

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Жители Одессы попытались отбить мужчину у сотрудников ТЦК, силовики применили слезоточивый газ, сообщает украинское издание " Жители Одессы попытались отбить мужчину у сотрудников ТЦК, силовики применили слезоточивый газ, сообщает украинское издание " Политика страны ".

"Во время попытки задержания мужчины возникла потасовка. Парень оказал сопротивление, после чего его начали силой скручивать. В конфликт вмешались прохожие, сотрудники применили газ", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как военкомы и сотрудники полиции пытаются со всех сторон скрутить мужчину, который уже почти лежит на земле. Рядом с ним плачет женщина.

В конфликт вмешались прохожие, которые не смогли остаться равнодушными.

"Ты не полиция, ты из СС, садист, гестапо! Чистые гестаповцы!" — выкрикивали они.