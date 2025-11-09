https://ria.ru/20251109/odessa-2053761565.html
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в воскресенье в Одессе на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.11.2025
