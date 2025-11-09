https://ria.ru/20251109/nzh-2053805174.html
В Новой Зеландии произошел пожар в нацпарке, где снимали "Властелина колец"
В Новой Зеландии произошел пожар в нацпарке, где снимали "Властелина колец" - РИА Новости, 09.11.2025
В Новой Зеландии произошел пожар в нацпарке, где снимали "Властелина колец"
Крупный пожар разгорелся в национальном парке Новой Зеландии Тонгариро, ландшафты которого использовались при съемках трилогии "Властелин колец" для изображения РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T18:11:00+03:00
2025-11-09T18:11:00+03:00
2025-11-09T19:42:00+03:00
новая зеландия
питер джексон
юнеско
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053806134_0:0:926:521_1920x0_80_0_0_b5497eb5281705fe6f363efb752ea729.jpg
https://ria.ru/20251107/ssha-2053575063.html
новая зеландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053806134_0:0:725:544_1920x0_80_0_0_203f9b0240ba60ad2446bf4b3061dae3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая зеландия, питер джексон, юнеско, в мире
Новая Зеландия, Питер Джексон, ЮНЕСКО, В мире
В Новой Зеландии произошел пожар в нацпарке, где снимали "Властелина колец"
Пожар охватил новозеландский нацпарк Тонгариро, где снимали "Властелина колец"
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Крупный пожар разгорелся в национальном парке Новой Зеландии Тонгариро, ландшафты которого использовались при съемках трилогии "Властелин колец" для изображения Мордора, сообщает местная газета New Zealand Herald.
"Крупный пожар вспыхнул на центральном плато, что привело к эвакуации туристов и перекрытию шоссе ночью (по местному времени – ред.). Эвакуация продолжилась рано утром в воскресенье, поскольку лесной пожар вышел из-под контроля… Пожар охватил около 2,5 тысяч гектаров", - говорится в публикации газеты.
Также, по информации New Zealand Herald, в целях предосторожности были эвакуированы 36 жителей деревни Вакапапа. Газета уточняет, что причина возгорания пока не известна.
Отмечается, что на текущий момент пожар локализован.
Национальный парк Тонгариро в Новой Зеландии
приобрел особую известность после съемок трилогии "Властелин колец" режиссера Питера Джексона
. Его ландшафты использовались для изображения Мордора и Роковой горы, где было уничтожено кольцо всевластия. Национальный парк также является объектом природного и культурного наследия ЮНЕСКО
.