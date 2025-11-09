В Новой Зеландии произошел пожар в нацпарке, где снимали "Властелина колец"

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Крупный пожар разгорелся в национальном парке Новой Зеландии Тонгариро, ландшафты которого использовались при съемках трилогии "Властелин колец" для изображения Мордора, сообщает местная газета New Zealand Herald.

"Крупный пожар вспыхнул на центральном плато, что привело к эвакуации туристов и перекрытию шоссе ночью (по местному времени – ред.). Эвакуация продолжилась рано утром в воскресенье, поскольку лесной пожар вышел из-под контроля… Пожар охватил около 2,5 тысяч гектаров", - говорится в публикации газеты.

Также, по информации New Zealand Herald, в целях предосторожности были эвакуированы 36 жителей деревни Вакапапа. Газета уточняет, что причина возгорания пока не известна.

Отмечается, что на текущий момент пожар локализован.