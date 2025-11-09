Рейтинг@Mail.ru
В Новой Зеландии произошел пожар в нацпарке, где снимали "Властелина колец"
18:11 09.11.2025 (обновлено: 19:42 09.11.2025)
В Новой Зеландии произошел пожар в нацпарке, где снимали "Властелина колец"
В Новой Зеландии произошел пожар в нацпарке, где снимали "Властелина колец"
© Фото : соцсетиПожар в национальном парке Тонгариро
Пожар в национальном парке Тонгариро - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : соцсети
Пожар в национальном парке Тонгариро. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Крупный пожар разгорелся в национальном парке Новой Зеландии Тонгариро, ландшафты которого использовались при съемках трилогии "Властелин колец" для изображения Мордора, сообщает местная газета New Zealand Herald.
"Крупный пожар вспыхнул на центральном плато, что привело к эвакуации туристов и перекрытию шоссе ночью (по местному времени – ред.). Эвакуация продолжилась рано утром в воскресенье, поскольку лесной пожар вышел из-под контроля… Пожар охватил около 2,5 тысяч гектаров", - говорится в публикации газеты.
Также, по информации New Zealand Herald, в целях предосторожности были эвакуированы 36 жителей деревни Вакапапа. Газета уточняет, что причина возгорания пока не известна.
Отмечается, что на текущий момент пожар локализован.
Национальный парк Тонгариро в Новой Зеландии приобрел особую известность после съемок трилогии "Властелин колец" режиссера Питера Джексона. Его ландшафты использовались для изображения Мордора и Роковой горы, где было уничтожено кольцо всевластия. Национальный парк также является объектом природного и культурного наследия ЮНЕСКО.
Оби Ван Кеноби - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Хегсет сравнил сотрудников Пентагона с героем из "Звездных войн"
7 ноября, 23:13
 
Новая Зеландия, Питер Джексон, ЮНЕСКО, В мире
 
 
