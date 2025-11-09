Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии с севшего на мель судна вытекло четыре тысячи литров топлива - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/norvegija-2053837278.html
В Норвегии с севшего на мель судна вытекло четыре тысячи литров топлива
В Норвегии с севшего на мель судна вытекло четыре тысячи литров топлива - РИА Новости, 09.11.2025
В Норвегии с севшего на мель судна вытекло четыре тысячи литров топлива
Около 4 тысяч литров дизельного топлива вытекли с севшего на мель транспортного десантного судна на севере Норвегии, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T22:45:00+03:00
2025-11-09T22:45:00+03:00
происшествия
норвегия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825363783_0:192:1141:834_1920x0_80_0_0_a9d32fc72867f09e7e80a0cf15061b0a.jpg
https://ria.ru/20250311/tanker-2004207415.html
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825363783_0:0:1141:856_1920x0_80_0_0_9ad522e532f9e3e29cb29bcbfdc33003.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, норвегия, в мире
Происшествия, Норвегия, В мире
В Норвегии с севшего на мель судна вытекло четыре тысячи литров топлива

NRK: с севшего на мель судна в Норвегии вытекло 4 тыс литров дизельного топлива

© Фото : Пресс-служба Минприроды РоссииНефтяное пятно, образовавшееся после утечки топлива
Нефтяное пятно, образовавшееся после утечки топлива - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : Пресс-служба Минприроды России
Нефтяное пятно, образовавшееся после утечки топлива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Около 4 тысяч литров дизельного топлива вытекли с севшего на мель транспортного десантного судна на севере Норвегии, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на местные власти.
«
"В коммуне Хьельсунн... около 4 тысяч литров дизельного топлива вытекли с транспортного десантного плавучего судна M/S Sørøysund. В субботу судно село на мель", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
Телерадиокомпания со ссылкой на власти отмечает, что для предотвращения еще большей утечки топливо из судна сливают, однако есть опасения, что предстоящая погода может осложнить работу.
Топливо горит на месте столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
На танкере, столкнувшемся с контейнеровозом в Британии, было авиатопливо
11 марта, 01:59
 
ПроисшествияНорвегияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала