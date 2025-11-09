В Норвегии с севшего на мель судна вытекло четыре тысячи литров топлива

"В коммуне Хьельсунн... около 4 тысяч литров дизельного топлива вытекли с транспортного десантного плавучего судна M/S Sørøysund. В субботу судно село на мель", - говорится в сообщении телерадиокомпании.

Телерадиокомпания со ссылкой на власти отмечает, что для предотвращения еще большей утечки топливо из судна сливают, однако есть опасения, что предстоящая погода может осложнить работу.