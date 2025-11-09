https://ria.ru/20251109/norvegija-2053837278.html
В Норвегии с севшего на мель судна вытекло четыре тысячи литров топлива
Около 4 тысяч литров дизельного топлива вытекли с севшего на мель транспортного десантного судна на севере Норвегии, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK... РИА Новости, 09.11.2025
