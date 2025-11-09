МВД рассказало, какими реквизитами банковской карты нельзя делиться

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Номер банковской карты, расчетного счета или телефона можно сообщить третьим лицам, а вот цифрами на оборотной стороне карты, пин-кодом, паролями из банковских уведомлений и сроком действия карты делиться не стоит, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Как отметили в ведомстве, чаще всего мошенники получают доступ к деньгам не потому, что взломали банк, а потому что человек сам - по незнанию или доверчивости - сообщает им нужные данные.