https://ria.ru/20251109/mvd-2053760286.html
МВД рассказало, какими реквизитами банковской карты нельзя делиться
МВД рассказало, какими реквизитами банковской карты нельзя делиться - РИА Новости, 09.11.2025
МВД рассказало, какими реквизитами банковской карты нельзя делиться
Номер банковской карты, расчетного счета или телефона можно сообщить третьим лицам, а вот цифрами на оборотной стороне карты, пин-кодом, паролями из банковских... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T11:01:00+03:00
2025-11-09T11:01:00+03:00
2025-11-09T11:01:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg
https://ria.ru/20250310/moshenniki-2004008564.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_370:0:1777:1055_1920x0_80_0_0_840f9273e6dad0770de76e317e87a447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
МВД рассказало, какими реквизитами банковской карты нельзя делиться
МВД призвало никому не сообщать цифры на оборотной стороне банковской карты
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Номер банковской карты, расчетного счета или телефона можно сообщить третьим лицам, а вот цифрами на оборотной стороне карты, пин-кодом, паролями из банковских уведомлений и сроком действия карты делиться не стоит, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как отметили в ведомстве, чаще всего мошенники получают доступ к деньгам не потому, что взломали банк, а потому что человек сам - по незнанию или доверчивости - сообщает им нужные данные.
"Какие реквизиты банковской карты можно и нельзя сообщать третьим лицам. Можно указать для перевода денег: номер банковской карты, номер расчетного счета, к которому привязана карта, номер телефона, к которому привязан счет и название банка. Данные, которые нельзя никому сообщать: три цифры на оборотной стороне карты, пин-код карты, пароли и коды из банковских уведомлений, срок действия карты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.