11:01 09.11.2025
МВД рассказало, какими реквизитами банковской карты нельзя делиться
МВД рассказало, какими реквизитами банковской карты нельзя делиться
Номер банковской карты, расчетного счета или телефона можно сообщить третьим лицам, а вот цифрами на оборотной стороне карты, пин-кодом, паролями из банковских... РИА Новости, 09.11.2025
2025
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Номер банковской карты, расчетного счета или телефона можно сообщить третьим лицам, а вот цифрами на оборотной стороне карты, пин-кодом, паролями из банковских уведомлений и сроком действия карты делиться не стоит, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как отметили в ведомстве, чаще всего мошенники получают доступ к деньгам не потому, что взломали банк, а потому что человек сам - по незнанию или доверчивости - сообщает им нужные данные.
"Какие реквизиты банковской карты можно и нельзя сообщать третьим лицам. Можно указать для перевода денег: номер банковской карты, номер расчетного счета, к которому привязана карта, номер телефона, к которому привязан счет и название банка. Данные, которые нельзя никому сообщать: три цифры на оборотной стороне карты, пин-код карты, пароли и коды из банковских уведомлений, срок действия карты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
МВД предупредило о схемах мошенников с переводами на карту
10 марта, 09:33
 
