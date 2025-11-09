Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор проводит расследование из-за отравления людей в Москве
12:06 09.11.2025
Роспотребнадзор проводит расследование из-за отравления людей в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидрасследование в связи с подозрением на ботулизм у нескольких человек в столице, они употребляли овощной салат РИА Новости, 09.11.2025
москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидрасследование в связи с подозрением на ботулизм у нескольких человек в столице, они употребляли овощной салат собственной консервации, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ведомства.
Ранее столичный департамент здравоохранения сообщал, что шесть случаев ботулизма зафиксировано в Москве, все пострадавшие ели соления собственного приготовления, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.
"Управление Роспотребнадзора по городу Москве по информации, поступившей из департамента здравоохранения города Москвы, в связи с фактами подозрения на ботулизм, проводит эпидемиологическое расследование. Пострадавшие госпитализированы для дальнейшей диагностики и необходимого лечения", - рассказали в пресс-службе.
В ходе эпидемиологического расследования специалисты установили, что пострадавшие - шесть взрослых граждан из одной семьи, которые поступили в больницу с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Семья употребляла овощной салат собственной консервации.
Заведение быстрого питания, в котором посетители отравились шаурмой. Егорьевск, Московская область - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Подмосковье 17 человек отравились шаурмой
20 мая, 13:05
 
МоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
