Роспотребнадзор проводит расследование из-за отравления людей в Москве

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидрасследование в связи с подозрением на ботулизм у нескольких человек в столице, они употребляли овощной салат собственной консервации, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ведомства.
Ранее столичный департамент здравоохранения сообщал, что шесть случаев ботулизма зафиксировано в Москве, все пострадавшие ели соления собственного приготовления, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.
"Управление Роспотребнадзора по городу Москве по информации, поступившей из департамента здравоохранения города Москвы, в связи с фактами подозрения на ботулизм, проводит эпидемиологическое расследование. Пострадавшие госпитализированы для дальнейшей диагностики и необходимого лечения", - рассказали в пресс-службе.
В ходе эпидемиологического расследования специалисты установили, что пострадавшие - шесть взрослых граждан из одной семьи, которые поступили в больницу с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Семья употребляла овощной салат собственной консервации.
