Россиян предупредили о мошеннических рассылках в "черную пятницу"

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мошенники рассылают в мессенджерах и по электронной почте письма с фейковыми розыгрышами и подарками, рассказал РИА Новости замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ Тимофей Воронин.

"В преддверии распродаж во время "черной пятницы" мошенники могут создавать рассылки писем на почту или в мессенджерах с информацией о выигрышах, наличии призов и подарков, а также поддельные сайты и чаты в мессенджерах, чтобы получить личные данные или денежные средства россиян", - сказал Воронин.

Такое сообщение содержит фишинговую ссылку - если пользователь перейдет по ней, то может передать мошенникам свои персональные данные или потерять деньги.

Кроме того, аферисты могут создавать чаты в мессенджерах, в которых под видом реальных людей боты создают видимость, что многие уже получили призы или подарки. А для их получения нужно только оплатить доставку, заметил эксперт.

"Также мошенники могут предлагать купить фейковые купоны на скидку на различные товары. В том числе, ежегодно накануне "черной пятницы" создается большое количество однодневных интернет-магазинов, при заказе в которых покупатели остаются и без средств, и без товаров", - рассказал Воронин.