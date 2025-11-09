https://ria.ru/20251109/moshenniki-2053732861.html
В МВД рассказали, как мошенники могут заполучить паспортные данные жертв
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мошенники от лица потенциального работодателя начали запрашивать фото паспорта у кандидата якобы под предлогом "подтверждения личности", следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Злоумышленники ведут переписки с кандидатами в мессенджере, а для "подтверждения личности" просят отправить фотографию паспорта", - говорится в материалах.
Также ведомство отмечает, что мошенники подыскивают курьеров для своих преступных схем, размещая в различных чатах объявления о вакансиях. При этом они обещают гибкий график и не сообщают о реальных условиях работы.