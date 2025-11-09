Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, как мошенники могут заполучить паспортные данные жертв - РИА Новости, 09.11.2025
02:13 09.11.2025
В МВД рассказали, как мошенники могут заполучить паспортные данные жертв
В МВД рассказали, как мошенники могут заполучить паспортные данные жертв
Мошенники от лица потенциального работодателя начали запрашивать фото паспорта у кандидата якобы под предлогом "подтверждения личности", следует из материалов... РИА Новости, 09.11.2025
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мвд, мошенники, мошенничество
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), МВД, мошенники, Мошенничество
В МВД рассказали, как мошенники могут заполучить паспортные данные жертв

Мошенники от лица работодателя запрашивают у жертв фото паспорта

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мошенники от лица потенциального работодателя начали запрашивать фото паспорта у кандидата якобы под предлогом "подтверждения личности", следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Злоумышленники ведут переписки с кандидатами в мессенджере, а для "подтверждения личности" просят отправить фотографию паспорта", - говорится в материалах.
Также ведомство отмечает, что мошенники подыскивают курьеров для своих преступных схем, размещая в различных чатах объявления о вакансиях. При этом они обещают гибкий график и не сообщают о реальных условиях работы.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Эксперт рассказала, как ИИ помогает мошенникам
3 ноября, 08:54
 
Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
