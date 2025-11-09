https://ria.ru/20251109/mo-2053771583.html
Войска "Центра" продолжили наступление в микрорайоне Восточный Димитрова
Войска "Центра" продолжили наступление в микрорайоне Восточный Димитрова - РИА Новости, 09.11.2025
Войска "Центра" продолжили наступление в микрорайоне Восточный Димитрова
В Димитрове в ДНР российские военные из группировки "Центр" продолжали активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, а также в южной части города,... РИА Новости, 09.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
димитров
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
димитров
донецкая народная республика
2025
ВС России продолжили наступление в микрорайоне Восточный и южной части Димитрова