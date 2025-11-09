Войска "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 20 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.