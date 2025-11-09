Рейтинг@Mail.ru
Войска "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 09.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 09.11.2025 (обновлено: 12:39 09.11.2025)
Войска "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Войска "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Украинские формирования за сутки потеряли до 220 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.11.2025
Войска "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

МО: ВСУ за сутки потеряли до 220 боевиков в зоне действия войск "Запад"

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 220 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 20 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.
Уточняется, что подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах Грушевки, Куриловки, Богуславки, Кицевки и Березовки в Харьковской области, Яровой, Дибровы и Ямполя в ДНР.
