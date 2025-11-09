https://ria.ru/20251109/mo-2053768387.html
Войска "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Украинские формирования за сутки потеряли до 220 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Украинские формирования за сутки потеряли до 220 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны
РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 20 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.
Уточняется, что подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах Грушевки, Куриловки, Богуславки, Кицевки и Березовки в Харьковской области, Яровой, Дибровы и Ямполя в ДНР.