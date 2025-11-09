https://ria.ru/20251109/mid-2053791645.html
Постпред России предположил, когда США прояснят слова о ядерных испытаниях
Постпред России предположил, когда США прояснят слова о ядерных испытаниях
2025-11-09T15:41:00+03:00
2025-11-09T15:41:00+03:00
2025-11-09T16:00:00+03:00
Постпред России предположил, когда США прояснят слова о ядерных испытаниях
Ульянов: США могут прояснить свою позицию о ядерных испытаниях в ближайшее время