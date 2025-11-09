Рейтинг@Mail.ru
Постпред России предположил, когда США прояснят слова о ядерных испытаниях
15:41 09.11.2025 (обновлено: 16:00 09.11.2025)
Постпред России предположил, когда США прояснят слова о ядерных испытаниях
в мире, россия, сша, вена, михаил ульянов (дипломат), одвзяи
В мире, Россия, США, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), ОДВЗЯИ
Постпред России предположил, когда США прояснят слова о ядерных испытаниях

Ульянов: США могут прояснить свою позицию о ядерных испытаниях в ближайшее время

ВЕНА, 9 ноя - РИА Новости. Предстоящая подготовительная комиссия Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) станет хорошей возможностью для США прояснить свою позицию о ядерных испытаниях, заявил Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Завтра начнётся сессия Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ. Это будет хорошей возможностью для США прояснить позицию Вашингтона в отношении ядерных испытаний. Соответствующие разъяснения давно назрели", - написал российский дипломат в своем Telegram-канале.
Он добавил, что эта тема в любом случае будет в центре внимания и вызовет множество вопросов и комментариев.
Ранее Трамп сообщил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Кремле объяснили позицию России по запрету ядерных испытаний
