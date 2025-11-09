Постпред России предположил, когда США прояснят слова о ядерных испытаниях

ВЕНА, 9 ноя - РИА Новости. Предстоящая подготовительная комиссия Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) станет хорошей возможностью для США прояснить свою позицию о ядерных испытаниях, заявил Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Завтра начнётся сессия Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ . Это будет хорошей возможностью для США прояснить позицию Вашингтона в отношении ядерных испытаний. Соответствующие разъяснения давно назрели", - написал российский дипломат в своем Telegram-канале

Он добавил, что эта тема в любом случае будет в центре внимания и вызовет множество вопросов и комментариев.