https://ria.ru/20251109/mid-2053781031.html
Лавров назвал настоящих союзников России
Лавров назвал настоящих союзников России - РИА Новости, 09.11.2025
Лавров назвал настоящих союзников России
Союзниками России являются армия, флот и Воздушно-космические силы, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T14:12:00+03:00
2025-11-09T14:12:00+03:00
2025-11-09T17:35:00+03:00
безопасность
россия
сергей лавров
александр i
рособоронэкспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20251109/lavrov-2053757850.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей лавров, александр i, рособоронэкспорт
Безопасность, Россия, Сергей Лавров, Александр I, Рособоронэкспорт
Лавров назвал настоящих союзников России
Лавров назвал армию, флот и ВКС союзниками России