Лавров назвал настоящих союзников России
14:12 09.11.2025 (обновлено: 17:35 09.11.2025)
Лавров назвал настоящих союзников России
Союзниками России являются армия, флот и Воздушно-космические силы, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 09.11.2025
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Союзниками России являются армия, флот и Воздушно-космические силы, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Мы часто вспоминаем, что у России по-прежнему два союзника — армия и флот, но, безусловно, нужно добавлять Воздушно-космические силы", — заявил он в интервью программе "Военная приемка", посвященной 25-летию АО "Рособоронэкспорт".

Фраза о том, что у России есть только два союзника — ее армия и флот, приписывается императору Александру III.

По словам Лаврова, компания превратилась в главного посредника Москвы для поставки вооружений на мировые рынки и борьбы с попытками установить геополитическую монополию.
Лавров также поддержал утверждение о том, что экспорт оружия влияет на позиции России в мировой политике и дипломатии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Лавров: США, похоже, трудно убедить Зеленского не мешать урегулированию
10:30
 
БезопасностьРоссияСергей ЛавровАлександр IРособоронэкспорт
 
 
