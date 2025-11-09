МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский застрял в иллюзии того, что сможет добиться победы в украинском конфликте, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Он (Зеленский. — Прим. Ред.) продолжает быть одержимым образом войны и идеей, что единственный приемлемый для него итог — тот, в котором он победит", — сказал он.
По словам эксперта, глава киевского режима настолько сильно боится признать реальность, что готов намеренно вести свою страну к уничтожению, чтобы потом найти оправдание своему поражению и снять с себя ответственность.
"Это еще раз демонстрирует полностью бредовую суть политики Зеленского", — констатировал Меркурис.
В последнее время Зеленский сталкивается с все большим количеством критики внутри страны и со стороны его политических оппонентов из-за провальных военно-политических решений на фоне масштабного кризиса в постсоветской республике.
На фоне стремительно ухудшающихся позиций Зеленского издание "Страна.ua" сообщало, что коалиция оппозиционных активистов и политиков работает над ослаблением позиций Зеленского, используя его слабости в отношении вопроса коррупции и проблем с армией. При этом уточнялось, что сложная ситуация ВСУ на линии фронта является наиболее опасной для главы киевского режима и его влияния в стране.