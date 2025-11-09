Маск запустил голосование за кодовое имя версии ИИ-генератора видео

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск запустил голосование за кодовое имя генератора видео на основе искусственного интеллекта Grok Imagine версии 1.0, предложив выбор из трех вариантов.

По состоянию на первый час, голоса за кодовое имя отдали более 21 тысячи пользователей соцсети. За лидерство борются Colossal Coconut ("Колоссальный Кокос") с 44,6% голосов и Giga Grape ("Гигавиноград") с 36,1% голосов. Третий вариант - Giant Orange ("Гигантский Апельсин") - заметно отстает от них, набирая 19,3% голосов.