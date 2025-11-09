https://ria.ru/20251109/mask-2053743384.html
Маск запустил голосование за кодовое имя версии ИИ-генератора видео
Маск запустил голосование за кодовое имя версии ИИ-генератора видео - РИА Новости, 09.11.2025
Маск запустил голосование за кодовое имя версии ИИ-генератора видео
Американский предприниматель Илон Маск запустил голосование за кодовое имя генератора видео на основе искусственного интеллекта Grok Imagine версии 1.0,... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T06:55:00+03:00
2025-11-09T06:55:00+03:00
2025-11-09T06:55:00+03:00
технологии
россия
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094516_0:88:2185:1317_1920x0_80_0_0_cad09ace264c76d559cff5f8dc100fe1.jpg
https://ria.ru/20251107/vyplata-2053319054.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094516_261:0:2185:1443_1920x0_80_0_0_138d844fe4ebff2d57898787f3e96bd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, илон маск
Технологии, Россия, Илон Маск
Маск запустил голосование за кодовое имя версии ИИ-генератора видео
Маск запустил голосование за кодовое имя версии ИИ-генератора видео Grok Imagine
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск запустил голосование за кодовое имя генератора видео на основе искусственного интеллекта Grok Imagine версии 1.0, предложив выбор из трех вариантов.
На время участия в голосовании, опубликованном Маском
на его странице в соцсети X
, отведено 24 часа.
По состоянию на первый час, голоса за кодовое имя отдали более 21 тысячи пользователей соцсети. За лидерство борются Colossal Coconut ("Колоссальный Кокос") с 44,6% голосов и Giga Grape ("Гигавиноград") с 36,1% голосов. Третий вариант - Giant Orange ("Гигантский Апельсин") - заметно отстает от них, набирая 19,3% голосов.
Grok Imagine — инструмент для генерации изображений и видео на основе искусственного интеллекта, разработанный компанией xAI. В России
ИИ-модель Grok и другие продукты компании xAI недоступны.