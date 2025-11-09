Рейтинг@Mail.ru
Маск запустил голосование за кодовое имя версии ИИ-генератора видео
06:55 09.11.2025
Маск запустил голосование за кодовое имя версии ИИ-генератора видео
Маск запустил голосование за кодовое имя версии ИИ-генератора видео
2025
Маск запустил голосование за кодовое имя версии ИИ-генератора видео

Маск запустил голосование за кодовое имя версии ИИ-генератора видео Grok Imagine

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск запустил голосование за кодовое имя генератора видео на основе искусственного интеллекта Grok Imagine версии 1.0, предложив выбор из трех вариантов.
На время участия в голосовании, опубликованном Маском на его странице в соцсети X, отведено 24 часа.
По состоянию на первый час, голоса за кодовое имя отдали более 21 тысячи пользователей соцсети. За лидерство борются Colossal Coconut ("Колоссальный Кокос") с 44,6% голосов и Giga Grape ("Гигавиноград") с 36,1% голосов. Третий вариант - Giant Orange ("Гигантский Апельсин") - заметно отстает от них, набирая 19,3% голосов.
Grok Imagine — инструмент для генерации изображений и видео на основе искусственного интеллекта, разработанный компанией xAI. В России ИИ-модель Grok и другие продукты компании xAI недоступны.
