МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. ВСУ находятся в тяжелом положении из-за ослабления поддержки со стороны Запада и дезертирства личного состава, об этом заявил военный аналитик Хендрик Леммер в эфире телеканала ZDF.
"Это связано с тем, что поддержки Запада просто недостаточно: не хватает тяжелой техники, не хватает дальнобойных систем и не хватает систем противовоздушной обороны", — сказал он.
По словам Леммера, из-за невозможности скоординировано обороняться и удерживать важные участки фронта украинским солдатам приходится попросту бросать оборонительные рубежи. Эксперт также назвал одной из фундаментальных проблем украинской армии нехватку личного состава и подчеркнул, что мобилизация на Украине идет не очень хорошо.
В конце октября украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на данные офиса генпрокурора сообщало, что сентябрь стал вторым с начала года месяцем по количеству заведенных дел о самовольном оставлении части на Украине — их было возбуждено более 17 тысяч.
В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщил, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые восемь месяцев 2025 года в ВСУ, а с февраля 2022-го их было уже более 265 тысяч.