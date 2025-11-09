Лавров рассказал о преимуществах российского оружия перед западным

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Все больше стран в мире, которые раньше полагались на западных производителей оружия, разворачиваются к российскому вооружению, так как оно лучше и дешевле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Помню, стремянка, которая нужна, чтобы забраться в истребитель, продавалась за 12 тысяч долларов. Такого рода примеры. Подобных сведений всплывает все больше, когда огромные деньги тратятся (в американском ВПК - ред.) не на производство самого изделия, а на "сопутствующие" процессы", - отметил Лавров.