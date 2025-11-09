https://ria.ru/20251109/lavrov-2053796523.html
Лавров рассказал о преимуществах российского оружия перед западным
Лавров рассказал о преимуществах российского оружия перед западным
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Все больше стран в мире, которые раньше полагались на западных производителей оружия, разворачиваются к российскому вооружению, так как оно лучше и дешевле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Появляются и те, кто до недавней поры полагался на западных производителей, но всё более убеждаются, наблюдая за тем, что происходит в мире, как разворачиваются разные конфликты, в которых различные вооружения используются, что наше вооружение лучше. Оно неприхотливее. Оно доказало свою эффективность по сравнению с сопоставимыми по своим характеристикам вооружениями и системами западных стран. Оно дешевле. В хорошем смысле дешевле", - заявил Лавров
в интервью программе "Военная приемка".
Он отметил, что Дональд Трамп
, став президентом США
, вскрывает все новые скандальные подробности в сфере американского ВПК и закупок продукции военного назначения Пентагоном
.
"Помню, стремянка, которая нужна, чтобы забраться в истребитель, продавалась за 12 тысяч долларов. Такого рода примеры. Подобных сведений всплывает все больше, когда огромные деньги тратятся (в американском ВПК - ред.) не на производство самого изделия, а на "сопутствующие" процессы", - отметил Лавров.