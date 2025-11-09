Лавров рассказал о роли ВТС в выстраивании стратегических отношений

https://ria.ru/20251109/lavrov-2053791141.html
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Роль военно-технического сотрудничества является одним из основополагающих в выстраивании стратегических отношений с ключевыми партнерами России, а позиции России в мире во многом зависят от такого сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Военная приемка"
"Как одну из основополагающих", - заявил Лавров
на вопрос, как он расценивает роль ВТС в выстраивании стратегических отношений с ключевыми партнерами России
Он пояснил, что военно-техническое сотрудничество, поставки продукции военного назначения – это долгосрочное союзничество, стратегическое партнерство.
"Оно скрепляет отношения на длительную перспективу. В этом смысле это одно из основных направлений, которые мы продвигаем в работе с нашими союзниками", - сказал Лавров.
Министр добавил, что многие страны, которые освобождаются от неоколониальной зависимости своих бывших метрополий, формально получив независимость, объявив о деколонизации, все равно остаются в экономической зависимости от Запада, от бывших своих хозяев.
"Те, кто теперь "сбрасывает" неоколониальное иго, прежде всего думают о том, чтобы обезопасить свои государства, народы и обеспечить должную обороноспособность. То содействие, которое мы оказываем по линии военно-технического сотрудничества, военно-технической помощи таким государствам для становления их полноценной самостоятельной государственности, играет огромную роль. Наши позиции в мире во многом зависят от военно-технического сотрудничества", - отметил министр.