Лавров рассказал о роли ВТС в выстраивании стратегических отношений - РИА Новости, 09.11.2025
15:38 09.11.2025
Лавров рассказал о роли ВТС в выстраивании стратегических отношений
россия
сергей лавров
россия
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
россия, сергей лавров
Россия, Сергей Лавров
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Роль военно-технического сотрудничества является одним из основополагающих в выстраивании стратегических отношений с ключевыми партнерами России, а позиции России в мире во многом зависят от такого сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Военная приемка".
«
"Как одну из основополагающих", - заявил Лавров на вопрос, как он расценивает роль ВТС в выстраивании стратегических отношений с ключевыми партнерами России.
Россия Сергей Лавров
 
 
