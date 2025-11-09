Лавров рассказал о роли ВТС в выстраивании стратегических отношений

"Оно скрепляет отношения на длительную перспективу. В этом смысле это одно из основных направлений, которые мы продвигаем в работе с нашими союзниками", - сказал Лавров.

Министр добавил, что многие страны, которые освобождаются от неоколониальной зависимости своих бывших метрополий, формально получив независимость, объявив о деколонизации, все равно остаются в экономической зависимости от Запада, от бывших своих хозяев.

"Те, кто теперь "сбрасывает" неоколониальное иго, прежде всего думают о том, чтобы обезопасить свои государства, народы и обеспечить должную обороноспособность. То содействие, которое мы оказываем по линии военно-технического сотрудничества, военно-технической помощи таким государствам для становления их полноценной самостоятельной государственности, играет огромную роль. Наши позиции в мире во многом зависят от военно-технического сотрудничества", - отметил министр.