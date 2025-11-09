МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. США, похоже, столкнулись с трудностями, пытаясь убедить Владимира Зеленского не мешать урегулированию на Украине, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.

"Тогда (на саммите на Аляске. — Прим. ред.) американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности. Кроме того, насколько нам известно, в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения урегулировать кризис политико-дипломатическим путем и полностью включиться в усилия по оказанию военного давления на Россию, то есть окончательно стать частью "партии войны", — сказал он.

Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.

Лавров также отметил, что несмотря на компромисс, достигнутый на встрече в Анкоридже, Москва не отказывается от принципиальных для нее моментов: территориальная целостность России и выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии не подлежат обсуждению.

"Сейчас мы ждем от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе", — добавил министр.

Украинская сторона заняла непоследовательную и бескомпромиссную позицию по вопросу урегулирования конфликта. Так, Зеленский отказывается выводить ВСУ с каких-либо территорий и регулярно требует прекращения огня по линии фронта, называя это условием для дальнейших мирных переговоров.

Вместе с тем глава киевского режима не раз выступал за проведение двусторонней встречи с Владимиром Путиным и выразил готовность к ней, но ответил отказом, когда российский лидер пригласил его в Москву.

Все это происходит на фоне милитаристских призывов европейских стран, которые подталкивают Киев к продолжению боевых действий и активно перевооружаются сами, говоря об "угрозе" со стороны России.