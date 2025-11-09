Лавров прокомментировал анкориджские договоренности с США по Украине

«

"Несмотря на их (договоренностей - ред.), по сути, компромиссный характер, мы не отказывались и не отказываемся от принципиальных для нас моментов. И американцы понимают это. Никто не ставит под вопрос территориальную целостность России и выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, принявших в ходе референдумов в 2014 и 2022 годах судьбоносные решения о воссоединении с исторической Родиной", - сказал министр агентству.