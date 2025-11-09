Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал анкориджские договоренности с США по Украине - РИА Новости, 09.11.2025
10:24 09.11.2025 (обновлено: 10:39 09.11.2025)
Лавров прокомментировал анкориджские договоренности с США по Украине
Лавров прокомментировал анкориджские договоренности с США по Украине
Анкориджские договоренности РФ и США касательно Украины компромиссны, но Россия не отказывается от принципиальных моментов, включая свою территориальную... РИА Новости, 09.11.2025
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дональд Трамп
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Анкориджские договоренности РФ и США касательно Украины компромиссны, но Россия не отказывается от принципиальных моментов, включая свою территориальную целостность, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Несмотря на их (договоренностей - ред.), по сути, компромиссный характер, мы не отказывались и не отказываемся от принципиальных для нас моментов. И американцы понимают это. Никто не ставит под вопрос территориальную целостность России и выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, принявших в ходе референдумов в 2014 и 2022 годах судьбоносные решения о воссоединении с исторической Родиной", - сказал министр агентству.
Он подчеркнул, что российская сторона не забывает и о необходимости устранения первопричин конфликта.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Полный текст интервью с Сергеем Лавровым читайте на сайте ria.ru >>
Лавров назвал условия завершения конфликта на Украине
10:10
 
