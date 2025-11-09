https://ria.ru/20251109/lavrov-2053757062.html
Ларов предупредил ЕС об ответных мерах в случае изъятия российских активов
Ларов предупредил ЕС об ответных мерах в случае изъятия российских активов
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что Россия в случае передачи Западом ее замороженных активов Киеву даст адекватный ответ по принципу... РИА Новости, 09.11.2025
Ларов предупредил ЕС об ответных мерах в случае изъятия российских активов
Лавров заявил, что Россия ответит на любые разбойничьи действия Запада