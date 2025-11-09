Рейтинг@Mail.ru
Ларов предупредил ЕС об ответных мерах в случае изъятия российских активов - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 09.11.2025 (обновлено: 10:37 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/lavrov-2053757062.html
Ларов предупредил ЕС об ответных мерах в случае изъятия российских активов
Ларов предупредил ЕС об ответных мерах в случае изъятия российских активов - РИА Новости, 09.11.2025
Ларов предупредил ЕС об ответных мерах в случае изъятия российских активов
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что Россия в случае передачи Западом ее замороженных активов Киеву даст адекватный ответ по принципу... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T10:21:00+03:00
2025-11-09T10:37:00+03:00
россия
киев
брюссель
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
https://ria.ru/20251109/lavrov-2053756744.html
россия
киев
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, брюссель, сергей лавров
Россия, Киев, Брюссель, Сергей Лавров
Ларов предупредил ЕС об ответных мерах в случае изъятия российских активов

Лавров заявил, что Россия ответит на любые разбойничьи действия Запада

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что Россия в случае передачи Западом ее замороженных активов Киеву даст адекватный ответ по принципу взаимности.
"Россия даст адекватный ответ на любые разбойничьи действия в соответствии с принципом взаимности, исходя из национальных интересов и необходимости компенсировать причиненный нам ущерб", - сказал министр.
Брюсселе и других западных столицах ещё могут образумиться и отказаться от планируемой авантюры", - заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Конфискация российских активов не спасет Украину, заявил Лавров
10:18
 
РоссияКиевБрюссельСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала