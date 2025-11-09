https://ria.ru/20251109/lavrov-2053756744.html
Конфискация российских активов не спасет Украину, заявил Лавров
Конфискация российских активов не спасет Украину, заявил Лавров - РИА Новости, 09.11.2025
Конфискация российских активов не спасет Украину, заявил Лавров
Конфискация замороженных активов РФ не спасет Украину, она не сможет вернуть никакие долги, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 09.11.2025
Конфискация российских активов не спасет Украину, заявил Лавров
Лавров: конфискация российских активов не поможет Украине расплатиться с долгами