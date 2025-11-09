Конфискация российских активов не спасет Украину, заявил Лавров

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Конфискация замороженных активов РФ не спасет Украину, она не сможет вернуть никакие долги, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.

"Конфискация наших ЗВР (золотовалютных резервов - ред.) не спасет киевских протеже "единой Европы"... Понятно, что никакие долги режим вернуть не сможет и по кредитам никогда не расплатится", - сказал министр.