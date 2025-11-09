Рейтинг@Mail.ru
Конфискация российских активов не спасет Украину, заявил Лавров
10:18 09.11.2025 (обновлено: 10:39 09.11.2025)
Конфискация российских активов не спасет Украину, заявил Лавров
Конфискация замороженных активов РФ не спасет Украину, она не сможет вернуть никакие долги, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.
экономика, россия, украина, сергей лавров
Экономика, Россия, Украина, Сергей Лавров
Конфискация российских активов не спасет Украину, заявил Лавров

Лавров: конфискация российских активов не поможет Украине расплатиться с долгами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Конфискация замороженных активов РФ не спасет Украину, она не сможет вернуть никакие долги, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.
"Конфискация наших ЗВР (золотовалютных резервов - ред.) не спасет киевских протеже "единой Европы"... Понятно, что никакие долги режим вернуть не сможет и по кредитам никогда не расплатится", - сказал министр.
Не все в Евросоюзе, видя это, готовы слепо идти на шаги, чреватые серьезными репутационными рисками для еврозоны как территории экономической деятельности, заключил он.
Полный текст интервью с Сергеем Лавровым читайте на сайте ria.ru >>
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Песков высказался о попытках Запада изъять замороженные российские активы
3 марта, 12:24
 
Экономика Россия Украина Сергей Лавров
 
 
