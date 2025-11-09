https://ria.ru/20251109/lavrov-2053756584.html
Лавров назвал действия ЕС в отношении российских активов обманом и грабежом
Лавров назвал действия ЕС в отношении российских активов обманом и грабежом - РИА Новости, 09.11.2025
Лавров назвал действия ЕС в отношении российских активов обманом и грабежом
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что легального способа отъема замороженных российских активов не существует. РИА Новости, 09.11.2025
Лавров назвал действия ЕС в отношении российских активов обманом и грабежом
Лавров заявил, что легального способа отъема российских активов не существует