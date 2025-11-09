Лавров назвал действия ЕС в отношении российских активов обманом и грабежом

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что легального способа отъема замороженных российских активов не существует.

"Как бы ни была обставлена схема отъема российских денег, легального способа сделать это не существует", - заключил он.