Дискуссия с США по Украине не сводится к одному аспекту, заявил Лавров - РИА Новости, 09.11.2025
10:15 09.11.2025 (обновлено: 10:39 09.11.2025)
Дискуссия с США по Украине не сводится к одному аспекту, заявил Лавров
Дискуссия с США по Украине не сводится к одному аспекту, заявил Лавров

Лавров: дискуссия с США по Украине охватывает широкий спектр тем

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Дискуссия России и США по украинскому вопросу охватывает широкий спектр тем и не сводится к одному аспекту, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Дискуссия (с США по Украине - ред.) охватывает широкий спектр тем и не сводится к одному аспекту. Хотя именно так пытаются "изображать" переговоры некоторые журналисты и эксперты, что в корне неверно", - сказал Лавров, отвечая на вопрос агентства, сообщала ли администрация США о своей готовности де-юре признать Крым российской территорией в рамках мирного плана по Украине.
Полный текст интервью с Сергеем Лавровым читайте на сайте ria.ru >>
Лавров назвал условия завершения конфликта на Украине
10:10
 
