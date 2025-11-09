https://ria.ru/20251109/lavrov-2053756354.html
Дискуссия с США по Украине не сводится к одному аспекту, заявил Лавров
Дискуссия России и США по украинскому вопросу охватывает широкий спектр тем и не сводится к одному аспекту, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 09.11.2025
