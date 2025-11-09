https://ria.ru/20251109/lavrov-2053756080.html
Лавров назвал условия завершения конфликта на Украине
Лавров назвал условия завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 09.11.2025
Лавров назвал условия завершения конфликта на Украине
Завершение конфликта на Украине невозможно без искоренения его первопричин и учета российских интересов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T10:10:00+03:00
2025-11-09T10:10:00+03:00
2025-11-09T17:57:00+03:00
в мире
украина
республика крым
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
https://ria.ru/20251109/ukraina-2053741874.html
украина
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, республика крым, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Республика Крым, Россия, Сергей Лавров
Лавров назвал условия завершения конфликта на Украине
Лавров: завершение конфликта на Украине невозможно без искоренения его причин