Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о контактах с США по диалогу о двусторонних раздражителях - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 09.11.2025 (обновлено: 10:39 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/lavrov-2053755828.html
Лавров рассказал о контактах с США по диалогу о двусторонних раздражителях
Лавров рассказал о контактах с США по диалогу о двусторонних раздражителях - РИА Новости, 09.11.2025
Лавров рассказал о контактах с США по диалогу о двусторонних раздражителях
В настоящее время идут рабочие контакты между РФ и США по поводу возможности продолжить диалог по двусторонним раздражителям, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T10:07:00+03:00
2025-11-09T10:39:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
https://ria.ru/20251108/lavrov-2053691912.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, сергей лавров
В мире, Россия, США, Сергей Лавров
Лавров рассказал о контактах с США по диалогу о двусторонних раздражителях

Лавров: РФ и США обсуждают продолжение диалога по двусторонним раздражителям

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В настоящее время идут рабочие контакты между РФ и США по поводу возможности продолжить диалог по двусторонним раздражителям, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что Россия считает важным в рамках диалога с США по так называемым двусторонним раздражителям не ограничиваться только вопросами работы посольств, но и заниматься такими проблемами, как налаживание прямого авиасообщения и возврат российской дипсобственности.
"Пока ждем. Американской стороне переданы наши предложения и по дипнедвижимости и по авиасообщению. Сейчас идут рабочие контакты насчет возможности продолжения диалога", - заявил Лавров.
Полный текст интервью с Сергеем Лавровым читайте на сайте ria.ru >>
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Лавров рассказал детали о поручении Путина по ядерным испытаниям
Вчера, 17:52
 
В миреРоссияСШАСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала