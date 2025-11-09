Рейтинг@Mail.ru
Лавров оценил темпы развития диалога с США по двусторонним раздражителям
10:06 09.11.2025 (обновлено: 10:38 09.11.2025)
Лавров оценил темпы развития диалога с США по двусторонним раздражителям
Лавров оценил темпы развития диалога с США по двусторонним раздражителям - РИА Новости, 09.11.2025
Лавров оценил темпы развития диалога с США по двусторонним раздражителям
Диалог России и США по двусторонним вопросам идет, но не так быстро, как хотелось бы, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 09.11.2025
в мире
сша
россия
дональд трамп
сергей лавров
барак обама
в мире, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, барак обама
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Барак Обама
Лавров оценил темпы развития диалога с США по двусторонним раздражителям

Лавров заявил, что в российско-американских отношениях очень много раздражителей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Диалог России и США по двусторонним вопросам идет, но не так быстро, как хотелось бы, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Раздражителей в российско-американских отношениях очень много, они достались нам в наследство от предыдущей администрации США. Разгребать завалы придется еще долго. С приходом новой администрации мы ощутили готовность с её стороны возобновить диалог. Он идёт, но не так быстро, как хотелось бы", — сказал он.
Министр напомнил, что весной прошли два раунда консультаций, в ходе которых был достигнут ряд договоренностей по улучшению условий жизнедеятельности диппредставительств.
"Со своей стороны, в рамках этого диалога считаем важным не ограничиваться только проблемами дипмиссий. Важно перейти к таким вопросам, как налаживание прямого авиасообщения и возврат российской дипсобственности, незаконно отнятой у нас (экс-президентом США) Бараком Обамой в декабре 2016 года за три недели до первой инаугурации Дональда Трампа", — сказал Лавров.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Лавров рассказал о контактах с США по Украине
В миреСШАРоссияДональд ТрампСергей ЛавровБарак Обама
 
 
