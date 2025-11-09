Лавров оценил темпы развития диалога с США по двусторонним раздражителям

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Диалог России и США по двусторонним вопросам идет, но не так быстро, как хотелось бы, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Раздражителей в российско-американских отношениях очень много, они достались нам в наследство от предыдущей администрации США. Разгребать завалы придется еще долго. С приходом новой администрации мы ощутили готовность с её стороны возобновить диалог. Он идёт, но не так быстро, как хотелось бы", — сказал он.
Министр напомнил, что весной прошли два раунда консультаций, в ходе которых был достигнут ряд договоренностей по улучшению условий жизнедеятельности диппредставительств.
"Со своей стороны, в рамках этого диалога считаем важным не ограничиваться только проблемами дипмиссий. Важно перейти к таким вопросам, как налаживание прямого авиасообщения и возврат российской дипсобственности, незаконно отнятой у нас (экс-президентом США) Бараком Обамой в декабре 2016 года за три недели до первой инаугурации Дональда Трампа", — сказал Лавров.