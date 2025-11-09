Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о контактах с США по Украине - РИА Новости, 09.11.2025
10:02 09.11.2025 (обновлено: 10:39 09.11.2025)
Лавров рассказал о контактах с США по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью РИА Новости, в котором рассказал о российско-американских отношениях и контактах с Вашингтоном по Украине. РИА Новости, 09.11.2025
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
джо байден
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, джо байден
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Джо Байден
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью РИА Новости, в котором рассказал о российско-американских отношениях и контактах с Вашингтоном по Украине.
В интервью Лавров также рассказал о реакции США на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и его судьбе, ответе в случае передачи замороженных российских активов Украине. Кроме того, министр ответил на вопросы о состоянии российско-американских отношений, диалоге по двусторонним раздражителям и Украине и о том, как долго сторонам придется исправлять отношения после администрации экс-президента США Джо Байдена.
Полный текст интервью с Сергеем Лавровым читайте на сайте ria.ru >>
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Уже договорился". В США сообщили о планах бегства Зеленского с Украины
7 ноября, 09:37
 
В миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровДжо Байден
 
 
