https://ria.ru/20251109/krym-2053783340.html
В Крыму оценили ситуацию с поставками бензина
В Крыму оценили ситуацию с поставками бензина - РИА Новости, 09.11.2025
В Крыму оценили ситуацию с поставками бензина
Ситуация с поставками и запасами бензина в Крыму контролируемая, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T14:28:00+03:00
2025-11-09T14:28:00+03:00
2025-11-09T14:29:00+03:00
экономика
республика крым
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15155/94/151559481_0:29:513:317_1920x0_80_0_0_36eceabe9b23f0e24cf0a3be6c7b40d1.jpg
https://ria.ru/20251030/pravitelstvo-2051830984.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15155/94/151559481_20:0:481:346_1920x0_80_0_0_c6c213f7516da2b58221db130c979fee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика крым, владимир константинов, сергей аксенов (политик)
Экономика, Республика Крым, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму оценили ситуацию с поставками бензина
Константинов назвал ситуацию с поставками бензина в Крыму контролируемой