В Крыму оценили ситуацию с поставками бензина - РИА Новости, 09.11.2025
14:28 09.11.2025 (обновлено: 14:29 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/krym-2053783340.html
В Крыму оценили ситуацию с поставками бензина
В Крыму оценили ситуацию с поставками бензина - РИА Новости, 09.11.2025
В Крыму оценили ситуацию с поставками бензина
Ситуация с поставками и запасами бензина в Крыму контролируемая, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T14:28:00+03:00
2025-11-09T14:29:00+03:00
экономика
республика крым
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15155/94/151559481_0:29:513:317_1920x0_80_0_0_36eceabe9b23f0e24cf0a3be6c7b40d1.jpg
https://ria.ru/20251030/pravitelstvo-2051830984.html
республика крым
экономика, республика крым, владимир константинов, сергей аксенов (политик)
Экономика, Республика Крым, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму оценили ситуацию с поставками бензина

Константинов назвал ситуацию с поставками бензина в Крыму контролируемой

© РИА Новости / Алексей Даничев
АЗС
© РИА Новости / Алексей Даничев
АЗС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Ситуация с поставками и запасами бензина в Крыму контролируемая, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ограничения на продажу бензина на автозаправках Крыма сняли в конце октября. Вводились они на фоне временно возникшего дефицита.
"По бензину ситуация контролируемая", - сказал Константинов.
По его словам, для предотвращения и своевременного реагирования на вызовы в регионе круглосуточно работает штаб под руководством главы республики Сергея Аксенова.
Правительство сможет сдержать рост цен на бензин, заявила Набиуллина
30 октября, 13:31
30 октября, 13:31
 
Экономика Республика Крым Владимир Константинов Сергей Аксенов (политик)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
