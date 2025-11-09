Рейтинг@Mail.ru
В Эквадоре при тюремном бунте четыре человека погибли, сообщают СМИ - РИА Новости, 09.11.2025
19:21 09.11.2025
В Эквадоре при тюремном бунте четыре человека погибли, сообщают СМИ
Бунт заключенных произошел в тюрьме в эквадорском городе Мачала провинции Эль-Оро, четыре человека погибли, более 40 пострадали, сообщает новостной портал... РИА Новости, 09.11.2025
2025
Новости
В Эквадоре при тюремном бунте четыре человека погибли, сообщают СМИ

Primicias: В Эквадоре произошел бунт в тюрьме, более 40 человек пострадали

© AP Photo / Xavier CaivinaguaТюрьма в Эквадоре
Тюрьма в Эквадоре - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Xavier Caivinagua
Тюрьма в Эквадоре. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бунт заключенных произошел в тюрьме в эквадорском городе Мачала провинции Эль-Оро, четыре человека погибли, более 40 пострадали, сообщает новостной портал Primicias со ссылкой на данные местной полиции.
По данным портала, инцидент произошел утром в воскресенье по местному времени.
"Ранним утром 9 ноября 2025 года в тюрьме... в провинции Эль-Оро вспыхнул новый бунт, в результате которого... погибли четыре человека", - отмечает Primicias со ссылкой на данные полиции.
Портал не приводит деталей беспорядков, но добавляет, что в результате 43 человека, включая одного полицейского, пострадали. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Национальная служба комплексной помощи взрослым, лишенным свободы, и подросткам-правонарушителям SNAI подтвердила инцидент в социальной сети X. Служба добавила, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Даниэль Нобоа - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Президент Эквадора подтвердил попытку своего отравления
24 октября, 07:08
 
В миреЭквадор
 
 
