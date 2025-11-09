https://ria.ru/20251109/kriminal-2053812509.html
В Эквадоре при тюремном бунте четыре человека погибли, сообщают СМИ
Бунт заключенных произошел в тюрьме в эквадорском городе Мачала провинции Эль-Оро, четыре человека погибли, более 40 пострадали, сообщает новостной портал...
эквадор
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Бунт заключенных произошел в тюрьме в эквадорском городе Мачала провинции Эль-Оро, четыре человека погибли, более 40 пострадали, сообщает новостной портал
Primicias со ссылкой на данные местной полиции.
По данным портала, инцидент произошел утром в воскресенье по местному времени.
"Ранним утром 9 ноября 2025 года в тюрьме... в провинции Эль-Оро вспыхнул новый бунт, в результате которого... погибли четыре человека", - отмечает Primicias со ссылкой на данные полиции.
Портал не приводит деталей беспорядков, но добавляет, что в результате 43 человека, включая одного полицейского, пострадали. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Национальная служба комплексной помощи взрослым, лишенным свободы, и подросткам-правонарушителям SNAI подтвердила инцидент в социальной сети X. Служба добавила, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.