В Эквадоре при тюремном бунте четыре человека погибли, сообщают СМИ

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бунт заключенных произошел в тюрьме в эквадорском городе Мачала провинции Эль-Оро, четыре человека погибли, более 40 пострадали, сообщает новостной Бунт заключенных произошел в тюрьме в эквадорском городе Мачала провинции Эль-Оро, четыре человека погибли, более 40 пострадали, сообщает новостной портал Primicias со ссылкой на данные местной полиции.

По данным портала, инцидент произошел утром в воскресенье по местному времени.

"Ранним утром 9 ноября 2025 года в тюрьме... в провинции Эль-Оро вспыхнул новый бунт, в результате которого... погибли четыре человека", - отмечает Primicias со ссылкой на данные полиции.

Портал не приводит деталей беспорядков, но добавляет, что в результате 43 человека, включая одного полицейского, пострадали. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.