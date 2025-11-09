https://ria.ru/20251109/kreml-2053781287.html
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерных испытаниях
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 09.11.2025
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерных испытаниях
Москва попытается понять, что точно имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о ядерных испытаниях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2025
в мире
сша
москва
россия
дмитрий песков
дональд трамп
павел зарубин
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерных испытаниях
Песков: РФ пытается понять, что имел в виду Трамп, говоря о ядерных испытаниях