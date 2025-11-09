Рейтинг@Mail.ru
В проекте "Песни великой страны" вышел клип на песню "Как молоды мы были" - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:18 09.11.2025 (обновлено: 22:19 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/klip-2053833698.html
В проекте "Песни великой страны" вышел клип на песню "Как молоды мы были"
В проекте "Песни великой страны" вышел клип на песню "Как молоды мы были" - РИА Новости, 09.11.2025
В проекте "Песни великой страны" вышел клип на песню "Как молоды мы были"
Премьера нового клипа проекта #Музыкавместе "Песни великой страны. С любовью из Приволжья" на легендарную песню "Как молоды мы были" состоялась в Приволжском... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T16:18:00+03:00
2025-11-09T22:19:00+03:00
культура
общество
россия
нижний новгород
пенза
антон макарский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938536558_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f92eeaa8b59d88a3bb05224360e514c5.jpg
https://ria.ru/20251029/proekt-2051533331.html
https://ria.ru/20251020/butman-2049343557.html
россия
нижний новгород
пенза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938536558_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1408ec1567da06b58ebdcce09e9f0521.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, нижний новгород, пенза, антон макарский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Культура, Общество, Россия, Нижний Новгород, Пенза, Антон Макарский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В проекте "Песни великой страны" вышел клип на песню "Как молоды мы были"

Новый клип на песню "Как молоды мы были" вышел в проекте "Песни великой страны"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкКонцерт солистов проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ "Песни великой страны"
Концерт солистов проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ Песни великой страны - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Концерт солистов проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ "Песни великой страны". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Премьера нового клипа проекта #Музыкавместе "Песни великой страны. С любовью из Приволжья" на легендарную песню "Как молоды мы были" состоялась в Приволжском федеральном округе, сообщает полпредство президента РФ в ПФО.
«
"Как молоды мы были" – третий видеоклип в проекте "Песни великой страны. С любовью из Приволжья". Всего планируется выпустить семь видеороликов, первые два уже опубликованы: "Течет река Волга" и "Гляжу в озера синие". Инициатива реализована при поддержке президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и проекта "ДНК России".
Проект #Музыкавместе Песни великой страны. С любовью из Приволжья - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Премьера проекта Музыкавместе "Песни великой страны" состоялась в ПФО
29 октября, 15:52
«

"Премьера нового клипа состоялась 9 ноября – в день рождения выдающегося композитора, автора легендарной песни Александры Николаевны Пахмутовой, чей талант наполняет каждую ноту особой магией. "Как молоды мы были" – это не просто песня, это глубочайшая притча о молодости, верности, о тех жизненных ценностях, что остаются вечными, несмотря на время", - говорится в сообщении.

Звуковое богатство клипа подчеркивают уникальное звучание органа, гуслей, курая, флейты, скрипки и других инструментов. В объективе - живописный мыс Стрелка в Нижнем Новгороде, где сливаются Волга и Ока, раскидистые речные просторы, старинные площади и архитектурные ансамбли Приволжья.
В съемках нового клипа приняли участие жители 14 регионов Приволжского федерального округа - как известные артисты, так и начинающие: Антон Макарский (Пенза), Алена Кошкина (Киров), Рамиль Бадамшин (Уфа), Илья Лазарев (Нижний Новгород).
"Для меня честь участвовать в таком масштабном проекте, рядом с именитыми музыкантами. Слова этой песни в нашей стране знакомы, дороги и понятны каждому. И с трепетом и любовью откликаются в сердце любого человека", - отметил участник проекта, сотрудник МЧС из Набережных Челнов Эдуард Валеев.
Новый видеоролик, как и предыдущие, будет доступен на страницах проекта #Музыкавместе, в официальной группе в "ВКонтакте", на сайте полномочного представителя, также трансляция пройдет на региональных телевизионных каналах.
Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Игорь Бутман представит проект "Бессмертный джаз-оркестр" в Музее Победы
20 октября, 13:18
 
КультураОбществоРоссияНижний НовгородПензаАнтон МакарскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала