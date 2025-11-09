В проекте "Песни великой страны" вышел клип на песню "Как молоды мы были"

«

"Премьера нового клипа состоялась 9 ноября – в день рождения выдающегося композитора, автора легендарной песни Александры Николаевны Пахмутовой, чей талант наполняет каждую ноту особой магией. "Как молоды мы были" – это не просто песня, это глубочайшая притча о молодости, верности, о тех жизненных ценностях, что остаются вечными, несмотря на время", - говорится в сообщении.