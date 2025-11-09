В проекте "Песни великой страны" вышел клип на песню "Как молоды мы были"

КАЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Премьера нового клипа проекта #Музыкавместе "Песни великой страны. С любовью из Приволжья" на легендарную песню "Как молоды мы были" состоялась в Приволжском федеральном округе, сообщает полпредство президента РФ в ПФО.
"Как молоды мы были" – третий видеоклип в проекте "Песни великой страны. С любовью из Приволжья". Всего планируется выпустить семь видеороликов, первые два уже опубликованы: "Течет река Волга" и "Гляжу в озера синие". Инициатива реализована при поддержке президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и проекта "ДНК России".
"Премьера нового клипа состоялась 9 ноября – в день рождения выдающегося композитора, автора легендарной песни Александры Николаевны Пахмутовой, чей талант наполняет каждую ноту особой магией. "Как молоды мы были" – это не просто песня, это глубочайшая притча о молодости, верности, о тех жизненных ценностях, что остаются вечными, несмотря на время", - говорится в сообщении.
Звуковое богатство клипа подчеркивают уникальное звучание органа, гуслей, курая, флейты, скрипки и других инструментов. В объективе - живописный мыс Стрелка в Нижнем Новгороде, где сливаются Волга и Ока, раскидистые речные просторы, старинные площади и архитектурные ансамбли Приволжья.
В съемках нового клипа приняли участие жители 14 регионов Приволжского федерального округа - как известные артисты, так и начинающие: Антон Макарский (Пенза), Алена Кошкина (Киров), Рамиль Бадамшин (Уфа), Илья Лазарев (Нижний Новгород).
"Для меня честь участвовать в таком масштабном проекте, рядом с именитыми музыкантами. Слова этой песни в нашей стране знакомы, дороги и понятны каждому. И с трепетом и любовью откликаются в сердце любого человека", - отметил участник проекта, сотрудник МЧС из Набережных Челнов Эдуард Валеев.
Новый видеоролик, как и предыдущие, будет доступен на страницах проекта #Музыкавместе, в официальной группе в "ВКонтакте", на сайте полномочного представителя, также трансляция пройдет на региональных телевизионных каналах.