Китай проведет учения в Южно-Китайском море
14:31 09.11.2025
Китай проведет учения в Южно-Китайском море
Китай проведет учения в Южно-Китайском море
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 10 по 11 ноября проведет военные учения с боевыми стрельбами в Южно-Китайском море
Китай проведет учения в Южно-Китайском море

Армия КНР проведет учения с боевыми стрельбами в Южно-Китайском море

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкКорабли ВМС НОАК в порту Владивостока
ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 10 по 11 ноября проведет военные учения с боевыми стрельбами в Южно-Китайском море, сообщает в воскресенье управление КНР по обеспечению безопасности на море.
Учения в оба дня будут проходить с 06.00 (01.00 мск) до 20.00 (15.00 мск) в акватории Южно-Китайского моря.
Ведомство указало координаты районов учений в Южно-Китайском море, вход в которые на период маневров запрещен. Других подробностей не приводится.
Россия обеспокоена ростом дестабилизации в Азии, заявил Колокольцев
