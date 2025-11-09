https://ria.ru/20251109/kitay-2053783493.html
Китай проведет учения в Южно-Китайском море
Китай проведет учения в Южно-Китайском море - РИА Новости, 09.11.2025
Китай проведет учения в Южно-Китайском море
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 10 по 11 ноября проведет военные учения с боевыми стрельбами в Южно-Китайском море, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 09.11.2025
