Китай проведет учения в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 10 по 11 ноября проведет военные учения с боевыми стрельбами в Южно-Китайском море, сообщает в воскресенье управление КНР по обеспечению безопасности на море.