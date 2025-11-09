В Китае после столкновения судов пропали восемь человек

«

"Согласно данным расследования, на момент выхода в море экипаж рыболовного судна состоял из 9 человек... По состоянию на 14.00 (9.00 мск) 9 ноября одного человека удалось спасти, он находится в стабильном состоянии", - говорится в сообщении телеканала.