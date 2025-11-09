Рейтинг@Mail.ru
В Китае после столкновения судов пропали восемь человек
15:08 09.11.2025
В Китае после столкновения судов пропали восемь человек
В Китае после столкновения судов пропали восемь человек
Восемь человек в воскресенье пропали без вести после столкновения торгового и рыболовного судов у побережья восточной китайской провинции Шаньдун, сообщает... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T15:08:00+03:00
2025-11-09T15:08:00+03:00
в мире
шаньдун
китай
шанхай
шаньдун
китай
шанхай
в мире, шаньдун, китай, шанхай
В мире, Шаньдун, Китай, Шанхай
В Китае после столкновения судов пропали восемь человек

После столкновения судов у восточного побережья КНР 8 человек пропали без вести

ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Восемь человек в воскресенье пропали без вести после столкновения торгового и рыболовного судов у побережья восточной китайской провинции Шаньдун, сообщает Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что в воскресенье около 5.00 по местному времени (полночь мск) в поисково-спасательный центр города Вэйхай поступило сообщение о столкновении зарегистрированного в Шанхае торгового судна и рыболовного судна, зарегистрированного в провинции Ляонин, примерно в 3,5 морских милях (6,4 километра) от побережья. Рыболовное судно затонуло, в то время как торговое судно находится в нормальном состоянии.
«
"Согласно данным расследования, на момент выхода в море экипаж рыболовного судна состоял из 9 человек... По состоянию на 14.00 (9.00 мск) 9 ноября одного человека удалось спасти, он находится в стабильном состоянии", - говорится в сообщении телеканала.
Поисково-спасательная операция продолжается, в ней задействованы профессиональные спасательные суда и вертолеты, а также находящиеся поблизости торговые и рыболовные суда.
Момент столкновения парусного судна с Бруклинским мостом в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
СМИ: в Нью-Йорке при столкновении корабля с мостом погибли два человека
18 мая, 07:43
 
В миреШаньдунКитайШанхай
 
 
