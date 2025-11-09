Общественник назвал закрытие РЦНК узаконенной русофобией

КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Закрытие Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе - это фактически узаконенная русофобия, последовательно реализуемая молдавскими властями, заявил председатель Координационного совета российских соотечественников Молдавии, руководитель молдавского Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.

МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.