Общественник назвал закрытие РЦНК узаконенной русофобией

КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Закрытие Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе - это фактически узаконенная русофобия, последовательно реализуемая молдавскими властями, заявил председатель Координационного совета российских соотечественников Молдавии, руководитель молдавского Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК). Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
"Закрытие Русского дома в Кишиневе - это фактически узаконенная русофобия, последовательно реализуемая властями Республики Молдова. И когда они утверждают, что они борются не против русской культуры, а против какой-то мифической пропаганды, они нагло и бессовестно лгут. Именно русская культура, русский язык, русская история вызывает у режима Санду (президент Молдавии Майя Санду - ред.) лютую и нескрываемую ненависть. А ещё бо́льшую злобу вызывают русские люди, живущие в пределах нашей страны", - заявил Петрович в эфире телеканала MD24.
МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.