https://ria.ru/20251109/kirill-2053774026.html
Москалькову и Фадеева наградили церковными орденами
Москалькову и Фадеева наградили церковными орденами - РИА Новости, 09.11.2025
Москалькову и Фадеева наградили церковными орденами
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову орденом великой княгини Елисаветы Фёдоровны II... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T13:24:00+03:00
2025-11-09T13:24:00+03:00
2025-11-09T13:24:00+03:00
религия
россия
татьяна москалькова
валерий фадеев
московская патриархия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840418_0:128:2448:1505_1920x0_80_0_0_1d4c8ab0427e098eddcd55ef37331e78.jpg
https://ria.ru/20251023/orden-2050201718.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840418_136:0:2312:1632_1920x0_80_0_0_07cd4616a3cb0b2a32ed62956c6bb4b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна москалькова, валерий фадеев, московская патриархия
Религия, Россия, Татьяна Москалькова, Валерий Фадеев, Московская Патриархия
Москалькову и Фадеева наградили церковными орденами
Патриарх Кирилл наградил Москалькову и Фадеева церковными орденами