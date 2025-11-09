Рейтинг@Mail.ru
Москалькову и Фадеева наградили церковными орденами
09.11.2025
Москалькову и Фадеева наградили церковными орденами
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову орденом великой княгини Елисаветы Фёдоровны II... РИА Новости, 09.11.2025
Москалькову и Фадеева наградили церковными орденами

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову орденом великой княгини Елисаветы Фёдоровны II степени, а также председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева – орденом преподобного Сергия Радонежского II степени, литургия и церемония транслировались на сайте Московской патриархии.
Ордена, как отмечается в оглашенных после литургии в храме Христа Спасителя патриарших указах, присуждены за вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи со знаменательными датами со дня рождения награжденных.
Вручая ордена, Патриарх пожелал награжденным и далее трудиться во славу Церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил швейцарского мецената Любовь Манц-Лурье - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Патриарх наградил швейцарского мецената орденом княгини Ольги за помощь РПЦ
Заголовок открываемого материала