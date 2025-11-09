Президент Киргизии заверил, что власть больше не даст повода для переворота

БИШКЕК, 9 ноя – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров заверил, что в республике больше никогда не будут происходить государственные перевороты: власть не даст для них повода.

“Отныне перевороты вы будете видеть только во сне. Мародерство, грабеж, жадное стремление к наживе и попытки, как прежде, ухватить должность и разбогатеть после переворота - все это пусть остается лишь в ваших снах”, - подытожил Жапаров.