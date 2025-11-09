Рейтинг@Mail.ru
Президент Киргизии заверил, что власть больше не даст повода для переворота - РИА Новости, 09.11.2025
14:55 09.11.2025
Президент Киргизии заверил, что власть больше не даст повода для переворота
Президент Киргизии заверил, что власть больше не даст повода для переворота - РИА Новости, 09.11.2025
Президент Киргизии заверил, что власть больше не даст повода для переворота
Президент Киргизии Садыр Жапаров заверил, что в республике больше никогда не будут происходить государственные перевороты: власть не даст для них повода. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T14:55:00+03:00
2025-11-09T14:55:00+03:00
Президент Киргизии заверил, что власть больше не даст повода для переворота

Жапаров: госпереворотов в Киргизии больше не будет

БИШКЕК, 9 ноя – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров заверил, что в республике больше никогда не будут происходить государственные перевороты: власть не даст для них повода.
“Переворотов не будет. Во-первых, мы не дадим повода для переворота. Во-вторых, прежнего слабого государства уже нет. Государство теперь сильное. Во-третьих, народ уже хорошо знает, кого нужно поддерживать и кто должен находиться у власти”, - написал лидер страны в своем обращении к народу, которое он опубликовал в воскресенье на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ, как экстремистская).
По словам президента, в республике есть “группы с нехорошими намерениями”, которые преувеличивают существующие в стране проблемы, раздувают их, подстрекают людей и надеются, что во время выборов что-то произойдет. Жапаров утверждает, что среди участников этих групп людей есть те, кто был ранее задержан по крупным коррупционным делам и по решению суда передал крупные суммы или объекты в государственный бюджет. А также те, чьи “теневые схемы” были разрушены, кто из-за этого потерял доходы и теперь намерен мстить.
“Отныне перевороты вы будете видеть только во сне. Мародерство, грабеж, жадное стремление к наживе и попытки, как прежде, ухватить должность и разбогатеть после переворота - все это пусть остается лишь в ваших снах”, - подытожил Жапаров.
В Киргизии за время независимости произошли три государственных переворота. В 2005 году был свергнут президент Аскар Акаев, в 2010 - Курманбек Бакиев и в 2020 на фоне массовых беспорядков досрочно подал в отставку Сооронбай Жээнбеков.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
