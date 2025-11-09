Рейтинг@Mail.ru
"За это заплатят". Журналист раскрыл, что произойдет с Киевом - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 09.11.2025 (обновлено: 15:09 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/kiev-2053784498.html
"За это заплатят". Журналист раскрыл, что произойдет с Киевом
"За это заплатят". Журналист раскрыл, что произойдет с Киевом - РИА Новости, 09.11.2025
"За это заплатят". Журналист раскрыл, что произойдет с Киевом
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х предупредил, что коррумпированная украинская элита бросит Киев. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T14:39:00+03:00
2025-11-09T15:09:00+03:00
в мире
киев
украина
владимир зеленский
чей боуз
европа
вооруженные силы украины
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354280_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_322dd55fabe532f7682d0ea84c5d10a0.jpg
https://ria.ru/20251109/zayavlenie-2053769285.html
https://ria.ru/20251109/ukraina-2053756885.html
киев
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354280_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_61ea2ddf3db0891e90b40486619766bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, владимир зеленский, чей боуз, европа, вооруженные силы украины, страна.ua
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Европа, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
"За это заплатят". Журналист раскрыл, что произойдет с Киевом

Боуз: коррумпированная украинская элита сбежит из Киева

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х предупредил, что коррумпированная украинская элита бросит Киев.
«
"Эти элиты бросят Киев, и за это заплатят европейские налогоплательщики своими деньгами, а украинцы — своими жизнями", — написал он.
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Минобороны страны НАТО, граничащей с Россией, сделало громкое заявление
12:26
Украина, как считает Боуз, была уничтожена ради небольшой группы коррумпированной элиты, продвигающей идею мнимого будущего страны в составе Европы.
В последнее время Владимир Зеленский сталкивается с все большим количеством критики внутри страны и со стороны его политических оппонентов из-за провальных военно-политических решений на фоне масштабного кризиса в постсоветской республике.
На фоне стремительно ухудшающихся позиций Зеленского издание "Страна.ua" сообщало, что коалиция оппозиционных активистов и политиков работает над ослаблением позиций Зеленского, используя его слабости в отношении вопроса коррупции и проблем с армией. При этом уточнялось, что сложная ситуация у ВСУ на линии фронта является наиболее опасной для главы киевского режима и его влияния в стране.
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Германии обратились к Украине с призывом после энергетического коллапса
10:18
 
В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийЧей БоузЕвропаВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала