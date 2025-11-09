Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" обыграл "Барыс" и продлил победную серию в КХЛ - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 09.11.2025 (обновлено: 17:34 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/khokkey-2053800874.html
"Металлург" обыграл "Барыс" и продлил победную серию в КХЛ
"Металлург" обыграл "Барыс" и продлил победную серию в КХЛ - РИА Новости, 09.11.2025
"Металлург" обыграл "Барыс" и продлил победную серию в КХЛ
Магнитогорский "Металлург" одержал победу над астанинским "Барысом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T17:15:00+03:00
2025-11-09T17:34:00+03:00
хоккей
спорт
сергей толчинский
даниил вовченко
алихан асетов
металлург (магнитогорск)
барыс
лада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881313596_0:92:1081:700_1920x0_80_0_0_aea4aa190f7fdaecdce3b6432bc32d12.jpg
/20251109/traktor-2053769747.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881313596_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_964330b4eb875b2cf8f91d24e54039e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, сергей толчинский, даниил вовченко, алихан асетов, металлург (магнитогорск), барыс, лада, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Сергей Толчинский, Даниил Вовченко, Алихан Асетов, Металлург (Магнитогорск), Барыс, Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Хоккей
"Металлург" обыграл "Барыс" и продлил победную серию в КХЛ

Магнитогорский "Металлург" одержал победу над астанинским "Барысом"

© Фото : Соцсети Романа КанцероваРоман Канцеров
Роман Канцеров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : Соцсети Романа Канцерова
Роман Канцеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над астанинским "Барысом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). В составе "Металлурга" дубль оформил Сергей Толчинский (33-я, 35-я минуты), по разу отличились Даниил Вовченко (12) и Роман Канцеров (53). У "Барыса" гол забил Алихан Асетов (42).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
09 ноября 2025 • начало в 15:00
Завершен
Барыс
1 : 4
Металлург Мг
41:42 • Алихан Асетов
(Данияр Самат, Алихан Омирбеков)
11:18 • Даниил Вовченко
(Дерек Барак, Дмитрий Силантьев)
32:38 • Сергей Толчинский
(Егор Яковлев, Даниил Вовченко)
34:32 • Сергей Толчинский
(Владимир Ткачев)
52:30 • Роман Канцеров
(Владимир Ткачев, Alexander Siryatsky)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Металлург" (40 очков) продлил победную серию до четырех игр и возглавляет таблицу Восточной конференции, где "Барыс" (21), одержавший одну победу в семи последних матчах, занимает восьмое место.
В следующем матче "Металлург" примет тольяттинскую "Ладу" 12 ноября, "Барыс" 15 ноября сыграет с ярославским "Локомотивом" на льду соперника.
Хоккей. КХЛ. Сибирь (Новосибирск) – Трактор (Челябинск) - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Дубль Гросса помог "Трактору" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ
9 ноября, 12:27
 
ХоккейСпортСергей ТолчинскийДаниил ВовченкоАлихан АсетовМеталлург (Магнитогорск)БарысЛадаКХЛ 2025-2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала