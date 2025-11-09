"Металлург" обыграл "Барыс" и продлил победную серию в КХЛ

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над астанинским "Барысом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). В составе "Металлурга" дубль оформил Сергей Толчинский (33-я, 35-я минуты), по разу отличились Даниил Вовченко (12) и Роман Канцеров (53). У "Барыса" гол забил Алихан Асетов (42).
09 ноября 2025 • начало в 15:00
Завершен
41:42 • Алихан Асетов
(Данияр Самат, Алихан Омирбеков)
11:18 • Даниил Вовченко
(Дерек Барак, Дмитрий Силантьев)
32:38 • Сергей Толчинский
34:32 • Сергей Толчинский
52:30 • Роман Канцеров
(Владимир Ткачев, Alexander Siryatsky)
"Металлург" (40 очков) продлил победную серию до четырех игр и возглавляет таблицу Восточной конференции, где "Барыс" (21), одержавший одну победу в семи последних матчах, занимает восьмое место.
В следующем матче "Металлург" примет тольяттинскую "Ладу" 12 ноября, "Барыс" 15 ноября сыграет с ярославским "Локомотивом" на льду соперника.
