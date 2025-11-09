"Вашингтон" проиграл "Тампе", Овечкин и Кучеров очков не набрали

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). В составе "Лайтнинг" шайбы забросили Эмиль Лиллеберг (7-я минута), Джейк Гюнцель (16) и Брэндон Хагель (49). У гостей авторами голов стали Брэндон Дьюхейм (5) и Джон Карлсон (38).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил один силовой прием, заблокировал один бросок, очков не набрал и завершил матч с показателем полезности "минус 1".

Форвард "Тампы" Никита Кучеров дважды бросил в створ ворот и результативными действиями не отметился. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 28 бросков из 30.