"Вашингтон" проиграл "Тампе", Овечкин и Кучеров очков не набрали

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). В составе "Лайтнинг" шайбы забросили Эмиль Лиллеберг (7-я минута), Джейк Гюнцель (16) и Брэндон Хагель (49). У гостей авторами голов стали Брэндон Дьюхейм (5) и Джон Карлсон (38).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил один силовой прием, заблокировал один бросок, очков не набрал и завершил матч с показателем полезности "минус 1".
Форвард "Тампы" Никита Кучеров дважды бросил в створ ворот и результативными действиями не отметился. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 28 бросков из 30.
"Вашингтон" потерпел шестое поражение в последних семи матчах чемпионата НХЛ. "Тампа" одержала седьмую победу в последних восьми играх.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.