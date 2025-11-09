Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" проиграл "Тампе", Овечкин и Кучеров очков не набрали - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:58 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/khokkey-2053740396.html
"Вашингтон" проиграл "Тампе", Овечкин и Кучеров очков не набрали
"Вашингтон" проиграл "Тампе", Овечкин и Кучеров очков не набрали - РИА Новости, 09.11.2025
"Вашингтон" проиграл "Тампе", Овечкин и Кучеров очков не набрали
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампа-Бэй Лайтнинг". РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T05:58:00+03:00
2025-11-09T05:58:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
тампа-бэй лайтнинг
александр овечкин
никита кучеров
андрей василевский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053328334_277:176:1421:820_1920x0_80_0_0_80f5bfb0391aec7ce0fb23098919086d.jpg
/20251109/khokkey-2053739989.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053328334_179:171:1436:1113_1920x0_80_0_0_e71849fadd8b0b62fbed31acfc228836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, тампа-бэй лайтнинг, александр овечкин, никита кучеров, андрей василевский
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Тампа-Бэй Лайтнинг, Александр Овечкин, Никита Кучеров, Андрей Василевский
Хоккей
"Вашингтон" проиграл "Тампе", Овечкин и Кучеров очков не набрали

"Вашингтон" проиграл "Тампе" в матче НХЛ, Овечкин и Кучеров очков не набрали

© Фото : x.com/nhlАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : x.com/nhl
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампа-Бэй Лайтнинг".
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
09 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Тампа-Бэй
3 : 2
Вашингтон
06:07 • Эмиль Лиллеберг
(Джейк Гентцель, Charles-Edouard D'Astous)
15:09 • Джейк Гентцель
(Виктор Хедман, Брэндон Хагель)
48:42 • Брэндон Хагель
(Доминик Джеймс, Charles-Edouard D'Astous)
04:06 • Брэндон Дюхейм
(Этен Франк, Ник Дауд)
37:08 • Джон Карлсон
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). В составе "Лайтнинг" шайбы забросили Эмиль Лиллеберг (7-я минута), Джейк Гюнцель (16) и Брэндон Хагель (49). У гостей авторами голов стали Брэндон Дьюхейм (5) и Джон Карлсон (38).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил один силовой прием, заблокировал один бросок, очков не набрал и завершил матч с показателем полезности "минус 1".
Форвард "Тампы" Никита Кучеров дважды бросил в створ ворот и результативными действиями не отметился. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 28 бросков из 30.
"Вашингтон" потерпел шестое поражение в последних семи матчах чемпионата НХЛ. "Тампа" одержала седьмую победу в последних восьми играх.
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Баффало"
9 ноября, 05:46
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзТампа-Бэй ЛайтнингАлександр ОвечкинНикита КучеровАндрей Василевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала