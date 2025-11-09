ХАМАС заявило, что его бойцы не покинут туннели и не сдадутся

АЛЖИР, 9 ноя - РИА Новости. Ставка крайне правых в правительстве Израиля на капитуляцию бойцов бригад "Аль-Кассам" (военного крыла палестинского движения ХАМАС), находящихся в туннелях в Рафахе на юге сектора Газа, обречена на провал, заявил РИА Новости представитель ХАМАС в Алжире Юсеф Хамдан.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источник, близкий к руководству ХАМАС , сообщила, что Израиль и ХАМАС были близки к соглашению для безопасного пропуска членов движения за "желтую линию" за пределы подконтрольных израильским военным зон в рамках соглашения по прекращению огня.

"Ставка крайне правых на получение кадров капитуляции бойцов сопротивления (ХАМАС – ред.) обречена на провал. Она означает лишь то, что правое правительство ( Биньямина Нетаньяху – ред.) находится в зависимости от экстремистских элементов в правительстве, которые пытаются сорвать соглашение и вернуться к полномасштабной агрессии против нашего народа", - сказал Хамдан.

По его словам, Израиль подталкивает к столкновениям с бойцами ХАМАС в Рафахе , которые находятся в подконтрольных ему районах.

"(Израиль – ред.) игнорирует все решения, которые предлагаются посредниками для преодоления этих проблем на местах, обусловленных характером соглашения и его временными и географическими рамками", - добавил Хамдан.

По информации портала Axios, США предложили Израилю вариант, в рамках которого бойцы ХАМАС в туннелях сдадутся и передадут своё оружие третьей стороне в обмен на амнистию со стороны Израиля. Затем их планируется перевезти из районов, находящихся под израильским контролем, в районы, контролируемые ХАМАС, а сами туннели уничтожить.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.