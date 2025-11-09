Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС заявило, что его бойцы не покинут туннели и не сдадутся - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/khamas-2053806455.html
ХАМАС заявило, что его бойцы не покинут туннели и не сдадутся
ХАМАС заявило, что его бойцы не покинут туннели и не сдадутся - РИА Новости, 09.11.2025
ХАМАС заявило, что его бойцы не покинут туннели и не сдадутся
Ставка крайне правых в правительстве Израиля на капитуляцию бойцов бригад "Аль-Кассам" (военного крыла палестинского движения ХАМАС), находящихся в туннелях в... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T18:21:00+03:00
2025-11-09T18:21:00+03:00
в мире
израиль
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994509258_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_f8f4185b914980bcd5e04ab5cd662959.jpg
https://ria.ru/20251107/izrail-2053504259.html
https://ria.ru/20251109/konflikt-1915630213.html
израиль
рафах (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994509258_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b723086710477a6b0e5b77d56fcb9178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС заявило, что его бойцы не покинут туннели и не сдадутся

ХАМАС: cтавка Израиля на капитуляцию бойцов в Рафахе обречена на провал

© AP Photo / Jehad AlshrafiРафах, Газа
Рафах, Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Рафах, Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АЛЖИР, 9 ноя - РИА Новости. Ставка крайне правых в правительстве Израиля на капитуляцию бойцов бригад "Аль-Кассам" (военного крыла палестинского движения ХАМАС), находящихся в туннелях в Рафахе на юге сектора Газа, обречена на провал, заявил РИА Новости представитель ХАМАС в Алжире Юсеф Хамдан.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источник, близкий к руководству ХАМАС, сообщила, что Израиль и ХАМАС были близки к соглашению для безопасного пропуска членов движения за "желтую линию" за пределы подконтрольных израильским военным зон в рамках соглашения по прекращению огня.
Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
США требуют от Израиля позволить боевикам ХАМАС выйти из тоннелей, пишет FT
7 ноября, 17:14
"Ставка крайне правых на получение кадров капитуляции бойцов сопротивления (ХАМАС – ред.) обречена на провал. Она означает лишь то, что правое правительство (Биньямина Нетаньяху – ред.) находится в зависимости от экстремистских элементов в правительстве, которые пытаются сорвать соглашение и вернуться к полномасштабной агрессии против нашего народа", - сказал Хамдан.
По его словам, Израиль подталкивает к столкновениям с бойцами ХАМАС в Рафахе, которые находятся в подконтрольных ему районах.
"(Израиль – ред.) игнорирует все решения, которые предлагаются посредниками для преодоления этих проблем на местах, обусловленных характером соглашения и его временными и географическими рамками", - добавил Хамдан.
По информации портала Axios, США предложили Израилю вариант, в рамках которого бойцы ХАМАС в туннелях сдадутся и передадут своё оружие третьей стороне в обмен на амнистию со стороны Израиля. Затем их планируется перевезти из районов, находящихся под израильским контролем, в районы, контролируемые ХАМАС, а сами туннели уничтожить.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. К настоящему моменту палестинская сторона вернула Израилю тела 23 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще пять тел погибших заложников.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
19:55
 
В миреИзраильРафах (провинция)Биньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала