В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Крымском мосту детей - РИА Новости, 09.11.2025
11:11 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/kerch-2053761270.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Крымском мосту детей
происшествия, керчь, республика крым, mercedes
Происшествия, Керчь, Республика Крым, Mercedes
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Дети - 10-летний мальчик и 12-летняя девочка, которые получили травмы в результате ДТП автомобиля Mercedes на Крымском мосту, госпитализированы в больницу Керчи, состояние детей тяжелое, сообщили РИА новости в пресс-службе крымского минздрава.
Два человека - водитель и пассажир автомобиля Mercedes погибли в результате ДТП на Крымском мосту, сообщила ранее прокуратура республики Крым. Автомобиль Mercedes врезался в бетонное ограждение при попытке обгона пассажирского автобуса. Сообщалось также, что двое несовершеннолетних из легкового автомобиля получили травмы.
«
"Несовершеннолетние 2015 года рождения и 2013 года рождения госпитализированы в ГБУЗ РК "Керченская больница №1 имени Н. И. Пирогова". В настоящее время их состояние оценивается как тяжелое", - сообщили в пресс-службе.
Пациенты получают необходимую медицинскую помощь, сообщили в ведомстве.
Последствия ДТП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В ДТП на Крымском мосту погибли два человека
ПроисшествияКерчьРеспублика КрымMercedes
 
 
