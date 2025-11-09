Рейтинг@Mail.ru
Жителя Кемерово обвинили в убийстве после стрельбы у клуба - РИА Новости, 09.11.2025
12:01 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/kemerovo-2053765057.html
Жителя Кемерово обвинили в убийстве после стрельбы у клуба
Жителя Кемерово обвинили в убийстве после стрельбы у клуба - РИА Новости, 09.11.2025
Жителя Кемерово обвинили в убийстве после стрельбы у клуба
Жителю Кемерово предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство после стрельбы у ночного клуба в Кемерово, в результате которой один человек погиб, еще РИА Новости, 09.11.2025
происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Кемерово, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Жителя Кемерово обвинили в убийстве после стрельбы у клуба

Жителя Кемерово обвинили в убийстве после стрельбы у ночного клуба

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 9 ноя -РИА Новости. Жителю Кемерово предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство после стрельбы у ночного клуба в Кемерово, в результате которой один человек погиб, еще один был ранен, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
В субботу СУСК региона сообщал, что в ночь на 8 ноября у одного из заведений Кемерово на проспекте Советском произошел конфликт между двумя группами, один из участников применил огнестрельное оружие, в результате чего один человек скончался в больнице от ранений, еще один пострадавший был доставлен в медучреждение. По факту убийства и причинения огнестрельного ранения были возбуждены уголовные дела.
"В настоящее время лицо, причастное к совершению преступлений, установлено — им оказался 31-летний местный житель. При поддержке сотрудников МВД и бойцов Росгвардии он был задержан следователем СК. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - сообщили в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе, решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В его квартире и автомобиле, на котором он скрылся с места преступления, следователями и следователями-криминалистам СК проведены обыски, в ходе которых изъяты оружие и боеприпасы. Также для обнаружения возможных следов преступления и предметов, имеющих значение для уголовного дела, обыски проведены в жилых помещениях других участников конфликта.
Кроме того, были изъяты и осмотрены записи с камер наблюдения, допрошено более 15 свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и баллистические.
