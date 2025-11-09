Жителя Кемерово обвинили в убийстве после стрельбы у клуба

КЕМЕРОВО, 9 ноя -РИА Новости. Жителю Кемерово предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство после стрельбы у ночного клуба в Кемерово, в результате которой один человек погиб, еще один был ранен, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

В субботу СУСК региона сообщал, что в ночь на 8 ноября у одного из заведений Кемерово на проспекте Советском произошел конфликт между двумя группами, один из участников применил огнестрельное оружие, в результате чего один человек скончался в больнице от ранений, еще один пострадавший был доставлен в медучреждение. По факту убийства и причинения огнестрельного ранения были возбуждены уголовные дела.

"В настоящее время лицо, причастное к совершению преступлений, установлено — им оказался 31-летний местный житель. При поддержке сотрудников МВД и бойцов Росгвардии он был задержан следователем СК . Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В его квартире и автомобиле, на котором он скрылся с места преступления, следователями и следователями-криминалистам СК проведены обыски, в ходе которых изъяты оружие и боеприпасы. Также для обнаружения возможных следов преступления и предметов, имеющих значение для уголовного дела, обыски проведены в жилых помещениях других участников конфликта.