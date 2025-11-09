Рейтинг@Mail.ru
На Филиппины обрушился супертайфун, погибли два человека - РИА Новости, 09.11.2025
17:30 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/katastrofa-2053802060.html
На Филиппины обрушился супертайфун, погибли два человека
На Филиппины обрушился супертайфун, погибли два человека - РИА Новости, 09.11.2025
На Филиппины обрушился супертайфун, погибли два человека
Филиппинское метеорологическое бюро PAGASA сообщило, что супертайфун "Фунг-Вонг", известный на Филиппинах под названием "Уван", обрушился на северо-восточную... РИА Новости, 09.11.2025
На Филиппины обрушился супертайфун, погибли два человека

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Филиппинское метеорологическое бюро PAGASA сообщило, что супертайфун "Фунг-Вонг", известный на Филиппинах под названием "Уван", обрушился на северо-восточную часть территории страны, ранее при его приближении, по данным СМИ, уже погибли по меньшей мере два человека.
"В 21.10 (16.10 мск - ред.) сегодня центр супертайфуна "Уван" обрушился на Диналунган в провинции Аврора", - сообщает PAGASA в соцсетях.
Как передает агентство Франс Пресс, более миллиона человек при приближении супертайфуна эвакуировались, а по меньшей мере двое погибли.
Ранее на этой неделе на центральную часть Филиппин обрушился тайфун "Калмаэги". По последним данным, число погибших составило по меньшей мере 188 человек, еще 135 человек числятся пропавшими без вести, а 96 - пострадавшими. Большинство жертв найдены в провинции Себу, в регионах Западные Висайи, Восточные Висайи и на острове Негрос. Местные власти отмечают, что число погибших еще может увеличиться. В четверг президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил в стране "режим национального бедствия".
В пятницу посольство РФ на Филиппинах сообщило РИА Новости, что информация о пострадавших россиянах в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах не поступала. Диппредставительство также призвало оставаться в безопасных местах и избегать выхода на улицу и поездок в потенциально опасные районы ввиду приближения супертайфуна "Фунг-Вонг".
СМИ рассказали, что произошло с россиянами на Кубе из-за урагана "Мелисса"
