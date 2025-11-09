Рейтинг@Mail.ru
Житель Карелии, избитый подростком, умер в больнице
16:23 09.11.2025 (обновлено: 17:10 09.11.2025)
Житель Карелии, избитый подростком, умер в больнице
Житель Карелии, избитый подростком, умер в больнице - РИА Новости, 09.11.2025
Житель Карелии, избитый подростком, умер в больнице
Житель Карелии, которого в конце октября избил подросток, умер в больнице, сообщил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2025
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
происшествия, республика карелия, беломорск, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия
Происшествия, Республика Карелия, Беломорск, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Россия
Житель Карелии, избитый подростком, умер в больнице

В карельском Беломорске умер избитый подростком 22-летний мужчина

Капельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© iStock.com / Sweetlemontea
Капельница. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Житель Карелии, которого в конце октября избил подросток, умер в больнице, сообщил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков в Telegram-канале.
«

"К сожалению, несмотря на все наши усилия, пострадавший 22-летний парень из Беломорска скончался сегодня утром", — написал он.

Cостояние пострадавшего, который находился в коме, оценивали как крайне тяжелое.
Как сообщили в полиции, 31 октября несовершеннолетний житель Беломорска в квартире избил мужчину 2003 года рождения. Пострадавшего отвезли в больницу, а подростка передали следственным органам. Полиция организовала проверку в отношении его матери для установления ее роли в совершенном преступлении.
По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, у погибшего была инвалидность, так как он страдал ДЦП. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В Омской области подростки избили инвалида
16 сентября, 23:07
 
ПроисшествияРеспублика КарелияБеломорскМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
