https://ria.ru/20251109/karelija-2053796345.html
Житель Карелии, избитый подростком, умер в больнице
Житель Карелии, избитый подростком, умер в больнице - РИА Новости, 09.11.2025
Житель Карелии, избитый подростком, умер в больнице
Житель Карелии, которого в конце октября избил подросток, умер в больнице, сообщил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T16:23:00+03:00
2025-11-09T16:23:00+03:00
2025-11-09T17:10:00+03:00
происшествия
республика карелия
беломорск
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513741_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f7551444e38295b1d9b717ed3bb7058f.jpg
https://ria.ru/20250916/podrostki-2042353958.html
республика карелия
беломорск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513741_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_12e494fdb0a3f786f4d31b0d5a372afd.jpg
происшествия, республика карелия, беломорск, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия
Происшествия, Республика Карелия, Беломорск, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Россия
Житель Карелии, избитый подростком, умер в больнице
В карельском Беломорске умер избитый подростком 22-летний мужчина