На Камчатке нашли живым геолога, попавшего под лавину на месторождении

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Второй геолог, попавший под сход снежной массы в районе Агинского месторождения, обнаружен живым, передает "Камчатка Сегодня".
"По предварительной информации, он жив. В настоящее время ведутся работы по его эвакуации", - сообщил в соцсети министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
Сейчас, по данным Лебедева, из села Мильково в район схода лавины готовятся выехать спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" и врач Мильковской районной больницы.
Вечером субботы на Агинском месторождении в результате схода лавины с площадки унесло буровую установку, в которой находилось двое мужчин. 39-летний машинист подрядной организации, находившийся в ней, найден без признаков жизни, поиски 29-летнего помощника были приостановлены до наступления светлого времени суток. Утром воскресенья к поисковой операции присоединились два сотрудника Камчатского спасательного центра МЧС России. Они доставили в район происшествия лавинные щупы и биперы. Также спасатели провели методический инструктаж и возглавили поисковые мероприятия на месте схода лавины. В них были задействованы около 20 человек из числа работников предприятия.
Несчастный случай произошел с сотрудниками горно-металлургической компании "Ареал", которая специализируется на разработке месторождений цветных и драгоценных металлов. По данным сайта компании, она ведет деятельность в 11 регионах страны. В штате предприятия более 16 тысяч сотрудников.
Следственное управление СК и прокуратура Камчатского края по факту происшествия проводят проверки.
