На Камчатке нашли живым геолога, попавшего под лавину на месторождении

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Второй геолог, попавший под сход снежной массы в районе Агинского месторождения, обнаружен живым, передает "Камчатка Сегодня".

Сейчас, по данным Лебедева, из села Мильково в район схода лавины готовятся выехать спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" и врач Мильковской районной больницы.

Несчастный случай произошел с сотрудниками горно-металлургической компании "Ареал", которая специализируется на разработке месторождений цветных и драгоценных металлов. По данным сайта компании, она ведет деятельность в 11 регионах страны. В штате предприятия более 16 тысяч сотрудников.